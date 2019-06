Élj a mának: szinte minden nyereséget kivesznek a NER építőipari óriásai

A legnagyobb építőipari cégek közel 59 milliárd forintnyi adózott profitot termeltek, ám ebből az összegből csupán egyetlen milliárd forintot hagytak bent a tulajdonosok, miközben majd 58 milliárd forintot osztalékként kivesznek a vállalataikból, miközben egy évvel ezelőtt a nyereség egyharmadát még bent tartották - írja a 24.hu.

A számokból még az tűnik ki, milyen brutális haszonkulcsot biztosít a NER-hez való tartozás. A kilenc legnagyobb cég 529 milliárd forintos forgalma mellé társul az 59 milliárdos adózott nyereség, vagyis átlagosan bő 10 százalékos árbevétel-arányos nyereséget lehet szakítani ilyen hatalmas volumen mellett.

A jövő pedig még fényesebbnek néz ki. Óriási projekteken dolgoznak ezek a cégek, elég a már 200 milliárd forintosra hízott Puskás stadionra, a debreceni új BMW-gyárra gondolni, vagy arra emlékezni, hogy a Mészáros Lőrinc-féle, száznál is több vállalatot magába foglaló birodalom két ékkövének milyen megbízásai vannak. A vasútépítésen jeleskedő R-Kord Kft.-nek már most bő 100, a gátak, víztározók, hulladékkezelő és -gyűjtő rendszerek építésben, csatornázásban, útépítési munkákban is aktív Mészáros és Mészáros Kft.-nek 220 milliárd forintnyi megbízása van.

Így többek között a Szíjj László-féle Duna Aszfalt 129 milliárd forintra tett szert 2018-ban, a nyereség 18,6 milliárd forint lett. Így a részvényeseknek sem kellett szomorkodni a 13 milliárd forintos osztalékkal. Mellettük a V-Hídból nagyjából 13 milliárd forintot vett ki Mészáros Lőrinc és felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix cégéből. A vasútépítéssel foglalkozó vállalkozás mérlegét az Mfor nézte meg, és azt találták, hogy a V-Híd tavaly 46 milliárd forintos árbevételt termelt, 5,3 milliárd forintos nyereség mellett.

További részletek a 24.hu-n.