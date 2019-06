A budapesti Jobbik csütörtökön dönt Puzsérról

Miután kiderült, hogy az LMP hétfőn felmondja a szerződését Puzsér Róberttel, a centrum által is támogatott független főpolgármester-jelölttel, több kérdés is felmerült. Először is az, hogy mit tesz a Jobbik.

Megtudtuk,

egyelőre még nincs döntés Puzsér Róberttel kapcsolatban; ugyanakkor június 6-án a Jobbik Budapesti Választmánya ismét összeül, hogy a kialakult új helyzetben állást foglaljon,

és javaslatot tegyen az országos elnöksége számára a jelöltállításról.

A végső döntést az országos elnökség fogja meghozni. Emlékezetes, korábban nemcsak Puzsér Róbert jelölti indulását támogatta a jobboldali ellenzék, hanem azt is, hogy publicista mérettesse meg magát az ellenzéki előválasztáson is.

A párt ugyanis eddig is aktívan részt vett az előválasztást előkészítő civil bizottság munkájában.

Ez tehát azt is feltételezi, hogy a Jobbik nem állna fel az ellenzéki tárgyalóasztaltól akkor sem, ha a későbbiekben már nem támogatnák Puzsér Róbertet.

Megkérdeztük erről Kanász-Nagy Mátét, az LMP ügyvezetőjét: a politikus az Alfahírnek megerősítette, a párt csak a Puzsér Róberttel megkötött szerződését mondta fel, arra hivatkozva, hogy a publicista-kritikus nem kíván részt venni az előválasztás második fordulójában. Kanász-Nagy Máté elmondta, a következő napokban az LMP is meghozza a szükséges döntéseket a fővárosi önkormányzati választásokkal kapcsolatban, így egyáltalán nem kizárt, hogy az LMP (is) marad az ellenzéki egyeztetéseken.