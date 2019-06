Visszavonatnák Orbán Viktorral Farkas Flórián parlamenti mandátumát

Beszámoltunk arról, hogy a fideszes Farkas Flórián fémjelezte Híd a munka világába projekt kapcsán az OLAF arra kérte a magyar hatóságokat, hogy kezdjék meg a nyomozást, ugyanis a teljes összeg, az 1,6 milliárd forint esetében fennáll a szabálytalanság gyanúja.

Ezzel kapcsolatban a Jobbik országgyűlési képviselője, Szilágyi György tartott ma sajtótájékoztatót, ugyanis a jobboldali ellenzéki párt szerint a cigány-magyar együttélés az egyik legfontosabb probléma Magyarországon, és nem lehet azt a szőnyeg alá söpörni – ugyanakkor a leszakadás, illetve a perifériára-szorulás az elmúlt 9 év alatt csak felgyorsult.

Szilágyi György elmondása szerint ezért is örült a Jobbik a Híd a munka világába projektnek, azonban az nem váltotta a hozzáfűzött reményeket, és úgy tüntetett 1600 millió forint közpénzt, hogy a roma társadalom felzárkóztatásért nem tett semmit. S annak ellenére, hogy az EMMI is felbontotta a szerződéseket Farkas Flóriánékkal, a közpénz felszívódásának nem lett felelőse az elmúlt 4 évben, sőt a romapolitikus jelenleg is országgyűlési képviselő.

Pontosan tudjuk, hogy Farkas Flórián miért élvezheti a büntetlenséget – fogalmazott a politikus, majd meg is magyarázta: a Fidesznek nem az a célja, hogy a mélyszegénységben élő társadalmat felzárkóztassa, hogy az emberek életét jobbá tegye,

egyetlen célja van a cigánysággal, hogy olcsón, egy zacskónyi száraztésztával megvásárolható legyen a szavazata.

„Ez véleményünk szerint tömény rasszizmus”

– hangsúlyozta, majd felidézte, hogy hétfőn ezt Jakab Péter jobbikos frakcióvezető fel is rótta Orbán Viktornak.

A Jobbik szerint szakítani kellene azzal a gyakorlattal, hogy a mindenkori magyar kormányok nem segíteni akarnak a leszakadó társadalmi csoportoknak, hanem csak olcsó szavazatokra hajtanak.

Elvárjuk a Fidesztől, és Orbán Viktortól, hogy Farkas Flórián mandátumát függesszék fel – közölte Szilágyi György, hozzátéve, felszólítják a kormánypártot arra is,

hogy zárják ki a soraikból az olyan tolvajokat, mint Farkas Flórián, hiszen amennyiben ezt nem teszik meg, ők is cinkosok,

és egyetértenek azzal, hogy 1600 millió forint közpénzt el lehessen tüntetni.