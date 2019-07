Kicsinyes bosszú a MÁV-nál: lekapcsoltatták a dolgozók saját pénzen vett mobilklímáját

Megtiltották a mobilklíma használatát azoknak a vasutasoknak, akik egy hvg.hu-s cikkben feltárták, milyen borzasztó munkakörülmények között kénytelenek dolgozni:

pottyantós vécé (!), bontás közeli őrhely rommá törött kövekből álló padlóval, kézmosásra ott az ócska fémlavór, fűtésnek a fa- és széntüzelésű kályha, az ablakokat pedig be sem lehet rendesen csukni.

Egyértelmű, hogy a cikk fotóin látható őrhely évtizedek óta nem lett még minimális szinten sem felújítva, ilyen körülmények között egy borsodi zsákfaluban is csak a legszegényebbek élnek - és most már azt is elvették a napi 12 órát itt lehúzó munkatársaktól, amit alacsony fizetésükből maguk vásároltak meg.

Ugyanis az egyik bakterház dolgozói a lap szerint saját pénzükön vettek egy mobilklímát, hogy elviselhetőbb legyen a nyári forróság, ám a Hvg cikke után az érintettek jelezték:

ellenőrzést kaptak, és megtiltották nekik, hogy az engedély nélkül beüzemelt klímát tovább használják.

A döntést „felsőbb utasítással” magyarázták.