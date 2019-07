A megyeszékhelyek többségében egyre nagyobb a rendőrhiány

Amennyiben a fideszes szomszéd nem értené, miért nem ér ki időben a rendőr a betöréshez vagy a balesethez: a kezdő rendőri fizetés 130 ezer forint.

A megyeszékhelyek háromnegyedében, tizennégy városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene – derül ki azokból a válaszokból, amiket a 24.hu közérdekű adatigénylésére adtak a megyei rendőrkapitányok. Nemcsak a rendszeresített és betöltött álláshelyek számára kérdeztünk rá, de arra is, hogy öt éve hány hasonló státusz volt.

„Egy kezdő járőr 130 ezer forintból nem fog családot alapítani" - szinte üresek a rendőrségi szakiskolák | Alfahír A téli kormányellenes tüntetéseket több száz rendőr biztosította a fővárosban, Áder János palotáját az egyik demonstráció alatt több mint 120 egyenruhás zárta élőlánc mögé. A rabszolgatörvény ellen demonstrálók rendszeresen oda is vetették a kérdést a rendőröknek, hogy „Hogy tetszik a túlóra?", pedig valójában a túlmunka jelenti ma az egyetlen esélyt arra, hogy ezek az emberek néha napján értelmesnek tűnő bért kapjanak a hónap elején.

Ha a százalékos arányokat nézzük, Egerben csökkent a leginkább a járőrök létszáma. 2014-ben még 117 státusz volt, ma 105-van, de csak 85 betöltött ezek közül.

Az észak-magyarországi régió másik két megyeszékhelyén, Miskolcon és Salgótarjánban jobb a helyzet. Miskolcon (ahol a megyeszékhelyek közül messze a legtöbb, 208 járőr dolgozik) mindössze hét álláshely nincs betöltve, és a rendelkezésre álló státuszok száma is csak hárommal csökkent öt év alatt (215-re), Salgótarjánban pedig – Debrecenhez, Szekszárdhoz és Szombathelyhez hasonlóan – nincs járőrhiány.

Tatabányán viszont az 52 státuszból csak 39-et tudnak betölteni, vagyis az állások negyede üres.



Szegeden öt éve 133 státusz volt még, ma 121 van, de csak 101 járőr lát el a feladatot, vagyis majdnem a negyedével csökkent a számuk. Kaposváron sem jobb a helyzet, 19 státusz nincs betöltve, és már csak 77 járőr van, miközben öt éve még 102 státusz volt a kapitányságon. Zalaegerszegen ugyan csak négy álláshely nincs betöltve, de ez úgy lehetséges, hogy öt év alatt 93-ról 74-re csökkent a státuszok száma.

Szolnokon huszonöttel kevesebb járőr dolgozik, mint öt évvel ezelőtt, amikor 110 járőr, járőrvezető, járőrparancsnok teljesített szolgálatot. A betölthető státuszok számát időközben 101-re csökkentették, de csak 85 járőr van állásban.

Kecskeméten, Békéscsabán és Debrecenben viszont nőtt a státuszok és a betöltött állások száma is: Bács-Kiskun megye székhelyén kettővel, Békés legnagyobb városában hattal több a járőr, mint 2014-ben. Debrecenben pedig kilenccel. Szombathelyen ez idő alatt 103-ról 116-ra, Győrben 111-ről 125-re nőtt a járőrök száma, igaz Győrben a státuszok számát ennél is nagyobb ütemben emelték, most 141 álláshely van, vagyis 16 betöltetlen. Szekszárdon viszont különös a helyzet: a 61 meglévő státuszra 81 járőr jut - írja a lap.