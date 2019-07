Egy nappal a gyerek ballagása előtt lakoltatták volna ki a családot

Sok szomorú, megmagyarázhatatlan és döbbenetes történetet ismerünk a devizahitel-károsultakról, azonban ami Bangóné Godzsák Mónikával és családjával történt az szinte példa nélküli.

2007-ben Mónika szülei felvettek 4,5 millió forint hitelt a Quality Financialtól, 20 éves futamidőre, és kezdetben havonta 44.800 forintos havi törlesztőt fizettek a pénzintézetnek. A Quality megszűnését követően a tartozás az MKB Bankhoz került, és fizették is a törlesztőket rendszeresen, még azután is, hogy a hölgy édesanyja elhunyt, és az adóssá a hosszú évek skizofréniával diagnosztizált, a lakást el nem hagyó édesapa vált.

2017 előtt nem sokkal az MKB Bank átadta a tartozást az Arthur Bergmann Zrt. követeléskezelőnek, és a Mészáros Lőrinchez tartozó B3 Takarék Szövetkezetnek törlesztettek.

Történt mindez annak ellenére, hogy a család továbbra sem maradt el, sőt, az MKB Bank azóta sem magyarázta meg, és nem adott hivatalos dokumentumot arról, hogy mi szükség volt a követeléskezelő bevonására. A hölgy ugyanis bizonyítani tudja, hogy fizették a részletek.

Amelyek akkor már elérték a 73 ezer forintot.

2017-ben azután végrehajtás alá kerültek, méghozzá úgy, hogy akkor

már kifizettek 7,4 millió forintot, de még így is 6,5 millió forintot követeltek tőlük.

Az Arthur Bergmann megoldásként felajánlotta, hogy egy év alatt letörleszthetik a 6,5 milliót, méghozzá úgy, hogy az első hónapban befizetnek 3 millió forintot, majd utána 11 egyenlő részletben a többit. A család ebbe - nyilvánvaló módon - nem ment bele, pedig a jóhiszeműségük jeleként felajánlottak 3,4 millió forintot a követeléskezelőnek.

Ezután elkerülhetetlen módon jött az első csapás: 2018-ban elárverezték a 69 négyzetméteres ingatlant a fejük fölül; akkor már ott lakott az idős, járókeretes apával Mónika, a hölgy férje, valamint az akkor 13 éves gyermekük.

Az árverés 16 millióról indult, végül 20,8 milliónál állt meg a licit, pedig a lakás valós értéke nagyságrendileg 35 millió forint volt. A végrehajtó azonban mindössze 11 millió forintot akart átutalni ebből a családnak, de az sem derült ki pontosan, hogyan lett a követelt 6,5-ből körülbelül 9 milliós tartozás.

A család igyekezett jogi úton bizonyítani az igazát, így nem fogadta el ezt az inkorrekt alkut sem. Aminek persze az lett a következménye, hogy

második csapásként 2019. június 13-ra kitűzték a kilakoltatás dátumát. Hogy fokozni lehessen, a család 14 éves fiának a ballagása 14-re esett.

Végül a bíróság 12-én felfüggesztette a kilakoltatást, és kijelölték az új dátumot, december 11-re.

"A küszöbről jöttünk vissza"

- így elevenítette fel a pokoljárást Mónika. Mesélte, nagyon nehéz úgy tölteni a mindennapokat, hogy a kilátástalan helyzetükön egyáltalán nem tud segíteni, hiába jár bíróságra, és hiába fizeti a hitelét becsületesen.

Bár több beadványukat elutasította a bíróság, most - a felfüggesztés alatt - újra próbálkoznak, újabb tárgyalási forduló ugyanakkor még nincs kitűzve.

A harc nem mindig kilátástalan

Z. Kárpát Dániel az N1TV-nek elmondta, a kormánynak fel kellene ismernie már, hogy az úgynevezett devizavédelmi akcióterv nem sok embert mentett meg, ráadásul a végrehajtók tevékenysége továbbra sincs megfelelően szabályozva,

jogsértő módon egymás között dobálják a már megfizetett tartozásokat, új igényekkel előállva.

A politikus egyébiránt közölte, hogy a jelen esetben, de hasonlóakban is tudnak segíteni a Jobbik jogi szakemberei. Volt, amikor a kilakoltatást sikerült megakadályozni, de arra is akadt már példa, hogy az egész folyamatot megakasztották. Mónika és családja történetében is a Z. Kárpát Dániel, illetve a Jobbik jogászai tettek meg mindent azért, hogy legalább odáig eljussanak, hogy felfüggesszék a kilakoltatást.

