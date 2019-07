Végre egy nemzetközi rangsor, ami tényleg megmutatja, mi a baj Orbán Viktor rendszerével

A világ országainak jogállami helyzetéről adott ki jelentést a World Justice Project (WJP) nevű szervezet. Magyarország elég gyászos helyezést ért el az összeállításban – és ez annál is jóval nagyobb baj, mint a különböző demokrácia-és szabadságjogi listákon elért szintén egyre rosszabb eredmények.

A demokráciát, a szabadságot és a jogállamiságot általában együtt emlegetjük, így sokan szinonimaként is használják e fogalmakat. Pedig nem teljesen ugyanazt fedik. Az utóbbit szerencsésebb volna az angol rule of law szó szerinti fordításával joguralomnak nevezni, hiszen nem azt mutatja, hogy a politikai elit mennyire leváltható, vagy, hogy különböző kisebbségi csoportoknak mennyi szabadságot biztosít.

Hanem azt, hogy mennyire van alávetve a törvényeknek. Mennyire uralkodik a jog betűje, és mennyire a vezetők akarata? Mennyire veszi komolyan a törvényhozást és az igazságszolgáltatást a politika?

Ezek pedig számos tekintetben fontosabb kérdések, mint, hogy mennyire demokratikus egy rendszer, vagy mennyire tiszteli a kisebbségek jogait. A hatalomból örökre száműzött ellenzék, vagy a kollektív jogaiktól megfosztott kisebbségek hányattatásai ugyanis - legyenek bármennyire is felháborítóak - alapvetően az adott csoport számára jelentenek problémát.

Ha viszont egy országban a hatalom szeszélye hoz törvényeket, és a hatalom kegyétől függ azok betartása, az mindenkinek rossz. Többségieknek és kormánypártiaknak is. A WJP jelentése szerint Magyarország pont ilyen országgá kezd válni.

Hogy mennyire nem a szokványos értelemben vett demokráciaindexről van szó, azt jól mutatja, hogy az évtizedek óta leválthatatlan elit által kormányzott, ám a jogszabályokat rajtuk is kíméletlenül bevasaló, szinte teljesen korrupciómentes Szingapúr 126 ország közül a 13-ik helyre futott be, a demokráciának erős jóindulattal sem nevezhető Egyesült Arab Emírségek pedig a 32-ikre.

Magyarországnak az 57-ik helyet sikerült megcsípnie, lemaradva olyan országok mögött, mint Ruanda, Botswana, Jordánia, vagy Szenegál.

Tehát még egyszer: ez nem azt jelenti, hogy ezekben az országokban demokratikusabb rendszer működik, mint nálunk, hanem azt, hogy a jog uralma erősebben érvényesül, mint a hatalmi elité.

Hogy miről is van szó, azt aligha lehetne jobb példával illusztrálni, mint a rabszolgatörvény országgyűlési szavazásával, amelyről a Fidesz is pontosan tudta, hogy teljesen törvénytelenül zajlott le , mégis simán átléptek életbe léptették a jogszabályt. De számos egyéb ügy mellett ide sorolható az is, ahogyan 2016 februárjában Kubatov Gábor fideszes pártigazgató bérkopaszai akadályozták meg egy népszavazási kezdeményezés leadását.