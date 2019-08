Az orvosokat fenyegette Sümeg fideszes polgármestere az elmaradt ügyelet miatt

Az önkormányzati tévében fenyegette a városi ellátást végző orvosokat Sümeg polgármestere - írja az egyik helyi hírportál, a Veszpresszo. Végh László azon akadt ki, hogy július 26-án 16 órán keresztül nem látta el feladatát az ügyelettel megbízott orvos. A tévében elismerte, hogy valóban szünetelt az orvosi ügyelet, ugyanakkor a felelősséget a szomszédos Csabrendek szintén fideszes polgármesterére és az orvosokra hárította.

Végh László ezután arról beszélt, hogy az orvostársadalomnak nincs felelősségérzete, pedig Sümegen kapják az egyik legmagasabb óradíjat, bruttó 3500 forintot óránként. A fideszes politikus ezután azt mondta: az eset miatt szankciókról tárgyalnak a keddi kistérségi ülésen, hogy az orvosok is érezzék a felelősséget.

Az orvosok szerettek volna reagálni tévében elhangzott kritikákra és a fenyegetésre, azonban a szerkesztőség azt mondta, hogy még a levelet sem tudják elolvasni kapacitáshiány miatt. Ezután fordultak az ellenzéki polgármesterjelölthöz, Kovács Mihály pedig a Facebook-oldalán is közzé tette az írást, amelyben ízekre szedik Végh László nyilatkozatát.

Elsőként azt hangsúlyozták, hogy a fideszes politikus úgy szidta a sümegi orvosokat, hogy az ügyeletet aznap egy másik település háziorvosa látta volna el. Úgy folytatták: ők a szerződésünkek megfelelően látják el munkájukat. Arról is írtak, hogy korábban is jelezték az orvosok növekvő átlagéletkora miatt fennálló problémát. Megoldást ugyan javasoltak, de évek alatt sem teljesítették. A polgármester bérezéssel kapcsolatos szemrehányását is helyre tették:

"A 3500 Ft/óra bruttó díjazás kb. az átlagosnak megfelelő. Vannak adataink ennél jelentősen magasabb - s ennél alacsonyabb orvosi ügyeleti díjazásról. Ez mindössze 2320 Ft. Az orvosi munka szaktudási igényét, felelősségi viszonyait figyelembe véve nem gondoljuk, hogy ez kiemelkedően magas díjazás lenne bármilyen, a szakmáját megfelelő szaktudással és lelkiismeretesen végző szakember díjazásához képest."

Szócőként használt önkormányzati tévé, elfogadhatatlan stílus

Kovács Mihály, az ellenzék közös polgármesterjelöltje a levél megosztásához fűzött kommentárban arra célzott, elfogadhatatlan, hogy a sümegiek pénzét a polgármester egyirányú szócsőként használja az orvosokkal szemben, Végh Lászlónak pedig lenne más dolga is, minthogy valótlanságokkal sértegesse a település orvosait.

"Nagyon nem szeretném személy szerint kommentálni ezt a Végh László úr által képviselt stílust és hozzáállást, amit most a sümegi családok egészségéért dolgozó orvosainkkal kapcsolatban megengedett magának. Szégyen! A stílus maga az ember!"

A civil polgármesterjelölt a Veszpresszonak úgy kommentálta a fideszes polgármester kirohanását, hogy ő tiszteletet, párbeszédet és megbecsülést ígér a sümegi orvosoknak. „Én ezt képviselem most is és ezt fogom október után is” – tette hozzá.

A sümegi orvosok levelét megosztotta a Jobbik egészségügyi szakpolitikusa is. Rig Lajos szerint nemcsak térségében hanem országosan is egyre nagyobb gondot okoz a háziorvosi rendszer fenntartása az elégtelen kormányzati intézkedések és az elöregedő orvostársadalom miatt. Úgy látja: