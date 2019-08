Chatüzenetek miatt mondott le a kormányzó

Nem nálunk. Hiszen nálunk nincsenek kormányzók. De olyan politikai kultúra sincs, aminek eredményeként néhány nehezen vállalható belsős chatüzenet miatt lemondana egy politikai vezető. Puerto Ricóban viszont ez történt. Mondjuk kellett hozzá néhány százezer tüntető is.

Természetesen lehet azon vitatkozni, hogy ha egy kormányzó saját munkatársaival közös beszélgetős csoportban – tehát nem a nyilvánosság előtt – használ megengedhetetlen kifejezéseket, amiatt le kell-e mondania? Miután persze valaki ezeket nyilvánosságra hozta. Valóban szükséges-e, hogy az a bizonyos sokat emlegetett japán közlekedési miniszter egy perc késés miatt lemondjon?

Nem feltétlenül, de valószínűleg hazánk nagy többsége megelégedne azzal, ha csak az egyértelműen mutyizó és korrupt politikusok mondanának le. Már előrébb lennénk.

Ricardo Roselló 37 évesen lett az Egyesült Államok társult államának, Puerto Ricónak a kormányzója. A három és fél milliós államot korábban hosszú éveken át az apja vezette. Ricardo tehetséges diákként a híres MIT-re került, ahol orvosbiológiai mérnök lett, majd később Michiganban PhD fokozatot is szerzett, és nagy reményű kutatóvá vált. Belevágott egy sikeres vállalkozásba is, ahol új gyógyszereket fejlesztettek ki társaival a cukorbetegség, HIV és más, sokak életét megkeserítő betegségek ellen.

Azután kezdett el foglalkoznia a politikával, miután apja elvesztette kormányzói jelölését a pártján belüli kiválasztási folyamatban. A Demokrata Pártnál kezdte karrierjét Hillary Clinton és Obama támogatójaként. Cikkeket írt, TV műsorokban szerepelt és hazája ismert politikai kommentátorja lett. Politikai mozgalmat szervezett, amely kivette a részét az állam közjogi helyzetéről tartott 2012-es referendum kampányában. 2016-ban pedig 41 százalékkal meg is választották Puerto Rico kormányzójának. Adót csökkentett, az ország eladósodottságán akart enyhíteni, és vezetése alatt jelentősen csökkent a munkanélküliek száma is.

Július 8-án indult a Telegramgate vagy más néven RickyLeaks-botrány, amely a kormányzó és szűkebb környezete Telegram-csoportjának üzeneteit hozta a nyilvánosság elé. Roselló kabinetfőnöke – aki szintén részese volt a beszélgetéseknek – gyorsan elismerte, hogy a kiszivárgott üzenetek valódiak. Roselló hazatért nyaralásáról és szintén elismerte, hogy valódiak az üzenetek.

Azonban hozzátette, hogy napi 18 órákat dolgozik és nagyon fáradt. Bocsánatot kért (!), de nem akart lemondani.

Az üzenetekben vulgáris és politikailag nem korrekt beszélgetések voltak olvashatók. Melissa Mark-Viverito Puerto Rico-i származású New York-i politikust például "kurvának" nevezte a kormányzó. Ezen kívül internetes trollkommandó szervezéséről is egyeztettek. Roselló azon is viccelődött, hogy lelőjék az állam fővárosának, San Juannak a polgármesterét. Nem csak a politika, hanem az üzlet is szóba került. A csoportban a kormányzó korábbi munkatársa is jelen volt még, holott már nem tartozott a stábba. Viszont lobbistaként egy külsős cégnél dolgozott, amellyel a kormányzat is kapcsolatban áll.

Számos politikus felszólította Ricardo Roselló kormányzót, hogy mondjon le hivataláról. Július 17-én a három és fél milliós országban fél millión tüntettek Roselló lemondásáért, és a világ számos városában is voltak szimpátiatüntetések, ahol jelentősebb Puerto Rico-i közösség él.

A Roselló ellen tüntető tömeg

Végül Roselló lemondott. Az is közrejátszhatott ebben, hogy ha azon a bizonyos estén ezt nem teszi meg, akkor másnap reggel a törvényhozás épületében bizalmatlansági indítvánnyal kellett volna szembenéznie. De itt még nincs vége a történetnek. Utódjának Wanda Vázquez Garced igazságügyi minisztert jelölte meg, aki nem vállalta a megbízatást. Utolsó munkanapján Pedro Pierluisi államtitkárt javasolta inkább. Pierluisit csak a kétkamarás parlament alsó háza szavazta meg, a felső viszont nem. Így a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a beiktatását.

Ezután Wanda Vázques Garced mégis elvállalta a kormányzói tisztséget. Meg is szavazták, és be is iktatták a hivatalába.

Azonban Puerto Rico jelentős recesszióval, külföldi adóssággal és hasonló problémákkal küszködik. Az új kormányzó pedig nem túl népszerű, és a korábban tüntetők egy része gyökeres változást akar. Leginkább új választások kiírását, ami nem biztos, hogy Roselló pártját erősítené.