A szocialisták országos elnöksége döntött: Vácott beállnak az ellenzéki jelölt mögé

A Pest megyei településen - bár sokáig úgy tűnt, hogy egységes az ellenzék - keletkezett némi zavar a Fidesszel szembeni egy-az-egyben kialakításában, ugyanis néhány helyi szocialista és DK-s politikus megfúrta volna a teljes ellenzék és váci civilszervezetek által támogatott megállapodást.

A megoldásig az MSZP szerdai elnökségi üléséig kellett várni, amelyen azonban a testület úgy döntött, a párt is csatlakozik a váci összefogáshoz. Így a Momentum, a DK, a Jobbik, az MSZP, az LMP, az MMM és a Párbeszéd, illetve a SZAVAD és a Vácért Lokálpatrióta Egyesület választási együttműködésében résztvevővé vált minden ellenzéki parlamenti párt, továbbá mindkét, helyi önkormányzatban képviselettel rendelkező civil szervezet.

A polgármesterjelölt pedig Matkovich Ilona maradt.

Megfúrná a szocialista képviselő az orosházi megállapodást, az MSZP elnöksége még kivár Meglepő Facebook-bejegyzéssel vétette észre magát Orosháza MSZP-s önkormányzati képviselője: Fetser János ugyanis bejelentette, hogy - fittyet hányva a többpárti megállapodásra - elindul a polgármester-választáson. Bejelentése után több kérdőjel is felmerült, egyrészt a szándéka kapcsán, hiszen ezzel a lépésével a Fidesz malmára hajthatja a vizet, másrészt az sem volt világos, hogy a megállapodás felrúgásában mekkora szerepe van az MSZP-nek.

Idetartozik, hogy más településen is akadtak szakadár szocialista politikusok, akik a már elfogadott ellenzéki megállapodásokat igyekeztek megfúrni: Orosházán például Fetser János jelentette be indulási szándékát az ellenzék által támogatott jobbikos Szabó Ervinnel szemben. Orosháza kapcsán korábban azt ígérte az MSZP, hogy a szerdai elnökségin döntenek a Békés megyei település ügyében is - erről kérdeztük a pártot, de egyelőre nem válaszoltak a kérdésünkre.