Országos diáksztrájkot szerveznek szeptember 13-ra

Szombat délután a Kossuth téren tüntettek a köznevelési törvény módosításai miatt. Mint ismert, a törvénymódosító javaslatok szerint többek között megszüntetik a magántanulói jogviszonyt, nem szólhatnak bele a szülők és a tantestületek az igazgatók kinevezésébe, bevezetik az óvodaszigort, illetve a tankönyvellátást is szabályozza mostantól a kormány.

A demonstráció első felszólója, a TASZ jogásza, Asbóth Márton volt, aki arról beszélt, hogy

tűrhetetlen az az állapot, hogy a kormány igyekszik tönkretenni a hazai oktatást.

Asbóth szerint a köznevelési törvény módosításai alkotmányellenesek, ezért az Alkotmánybíróságon megtámadják azt. Hozzátette, hogy a gyerekek magántanulóságát megtiltó döntések jogellenesek, ezért mindenképpen bíróságra viszik azokat.

Nincs két egyforma gyerek, olyan oktatást szeretnénk, ami tudja ezt

- tette hozzá Asbóth.

Ambrus Magdolna, a Pedagógus Háló alapítója, aki harmincöt éve dolgozik óvodapedagógusként, kiemelte: több mint 900 üres pedagógus álláshely van Magyarországon, és az intézményvezetők még most is kétségbeesve keresnek óvodapedagógusokat. Megjegyezte, hogy óriási probléma szakmájában a pályaelhagyás is.

A frissen végzett óvodapedagógusok egyharmada marad a szakmájában."

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke, Szűcs Tamás szerint a módosítások azt mutatják, hogy a kormány mindenkinél okosabb akar lenni,

vissza akarja fogni, hogy az ember innovatívan merjen alkotni az iskolában.

A tiltakozás szervezői a tüntetés végén bejelentették, hogy szeptember 13-ra országos diáksztrájkot szerveznek, azt kérik az iskolásoktól, hogy ne menjenek be az órákra, "mert mi így tiltakozunk".

A tüntetés követelései

Az intézményvezetők kinevezésénél a tanároknak és a helyi szülői, diák közösségeknek legyen véleményezési és egyetértési joga. Több pénz jusson az oktatásra az éves költségvetésben, és ez az évek során a GDP-vel arányosan növekedjen. Vonják be érdemben a szakszervezeteket, civilszervezeteket a törvényalkotásba. Legyen szabad tankönyvválasztás. Minden osztályközösség és minden pedagógus más, ezért mindenkinek jogában áll a legmegfelelőbb tankönyvet kiválasztani. Csökkentsék a lexikális tananyag mennyiségét, a diákok és a tanárok túlterheltségét. Alacsonyabb óraszámot és kevesebb adminisztrációt! Versenyképes fizetést: Emeljék meg a pedagógusok, iskolatitkárok, gyógypedagógusok, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók fizetését!