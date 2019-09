Sümegen is a szocialisták egykori erős embere fekszik keresztbe a civilek jelöltjének

Egészen eddig úgy tűnt, hogy Sümegen is egyetlen kihívóval fog szembenézni az újrainduló polgármester az október 13-i önkormányzati választáson. Azonban a több választást is elbukó Farkas Béla, a helyi szocialisták vezetője független jelöltként nyilvántartásba vetette magát, miután a helyi szervezet nem állt be a többi párthoz hasonlóan Kovács Mihály civil jelölt mögé.

A Farkas Béla által vezetett helyi MSZP-t leszámítva öt parlamenti és parlamenten kívüli párt felsorakozott Sümegen a civil jelölt, Kovács Mihály mögé, így a fiatal családapa egyedüli kihívója lehetett volna az újrainduló Végh Lászlónak. A Veszprém megyei település jelenlegi vezetője korábban azzal került az országos hírekbe, hogy a város háziorvosait fenyegette, amiért az ügyelet az ő hibájukon kívül átmenetileg szünetelt a térségben.

Utolsóként az MSZP állhatott volna be Kovács Mihály és egyesülete, az Élhetőbb Városért mögé, de a párt helyi szervezete erről nem döntött. Farkas Béla, a szocialisták sümegi elnöke viszont függetlenként elindult a város vezetéséért, az NVI honlapján már nyilvántartásba is vették.

MSZP: eljárás indult Farkas ügyében

Hartmann Ferenc, a szocialisták Veszprém megyei elnöke az Alfahírnek azt mondta, Farkas Béla ügye az országos fegyelmi ügyek tanácsa elé került, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyilvántartásba vétel egyelőre nem jogerős.

"A sümegi helyi szervezet nem döntött arról, hogy kit támogat és kit indít a választásokon, innentől kezdve nem az alapszervezet kompetenciája."

Az együttműködésről a párt szabályzata szerint a helyi szervezetnek kell döntenie. A szocialisták országos elnökhelyettese szerint a héten várható elnökségi döntés Farkas ügyében, de Szakács László azt hangsúlyozta, hogy a korábbi példák a többség támogatását bíró jelölt támogatását valószínűsítik.

Kovács Mihály, az Élhető Városért Egyesület polgármesterjelöltje

Kovács Mihály, Sümeg civil polgármesterjelöltje az Alfahírnek azt mondta, hogy már februárban megkereste Farkas Bélát, de ő elzárkózott az együttműködéstől. Az Élhetőbb Városért Egyesület színeiben induló Kovács úgy fogalmazott, hogy ezután az MSZP felsőbb vezetését is megkeresték, akik augusztus 5-én olyan állásfoglalást hoztak, hogy tiszteletben tartják a helyi civilek kérését és nem indítanak önálló jelöltet Sümegen.

"Farkas Béla nem állított maga mellé önkormányzati képviselőket, egyedül indul, ezért valószínűsíthető az, hogy Végh Lászlóval egyeztetve a szavazatok megosztására játszik."

- mondta Kovács Mihály.

A szocialisták helyi elnöke folyamatosan együtt mutatkozik a település polgármesterével, de a helyiek szerint üzleti kapcsolatban is vannak.

A civil jelölt szerint arról lett volna szó, hogy a pártok tiszteletben tartják a helyiek kérését és nem indítanak öt jelöltet a jelenlegi polgármester ellen. Erre minden párt írásban ígéretet tett, legutóbb az MSZP országos vezetése, az említett határozatával, ezzel megy szembe most Farkas Béla.

"Nagyon sajnáljuk, hogy Farkas úr gátolja a sümegiek akaratát, hogy Sümeg végre egy élhetőbb város legyen.” – mondta Kovács, aki kiemelte, hogy Sümeggel és nem néhány hatalmát féltő ember sértettségével akar foglalkozni.

„Mi a képviselőjelöltjeinkkel programot fogunk végrehajtani, és helyi emberekkel akarunk együttműködni, nem pedig háttéralkukat kötni. Látjuk, hogy itt a környéken vannak szépen fejlődő élhető városok, Tapolca, Ajka Devecser, ezt szeretnénk mi is Sümegen."

"Nekem akkor is piros a szívem és baloldalt van"

Az Alfahír megkereste Farkas Bélát, aki megerősítette az indulásáról szóló híreket. Szerinte Kovács Mihály egyáltalán nem vette fel vele személyesen a kapcsolatot. A sümegi szocialisták elnöke azt mondta, hogy az Élhetőbb Városért civil jelöltje mögött nincsen pártlogó, ez pedig az ő olvasatában azt jelenti, hogy csak duma a támogatás.

Farkas úgy látja, hogy a baloldali pártokhoz kellett volna csatlakoznia a civileknek, nem pedig fordítva.

Megerősítette, hogy cége kapott értékbecslésekre megrendeléseket az önkormányzattól a jelenlegi ciklusban, de szerinte ennek nincs köze ahhoz, hogy elindul a helyi civilek ellen.

Farkas Béla (j) jelenlegi fideszes polgármester (k) és párttársa, Meszlényi Dezső (b) társaságában

"Én úgy érzem, hogy nem az én szavazatmegosztásom miatt marad a jelenlegi polgármester, ha marad. Volt ennél itt már sokkal több jelölt is, én mindenkinek drukkolok."

Farkas szerint az természetes, hogy a polgármesterrel jóban van, ahogy eddig is jó viszonyt ápolt a korábbi városvezetőkkel.

"Nekem akkor is piros a szívem és baloldalt van, nagyon sajnálom."

Úgy látja, hogy a baloldali pártokhoz kellett volna csatlakoznia a civileknek, nem pedig fordítva. Farkas azt is mondta, hogy pártjától semmilyen utasítást nem kapott, az alapszabály nem is tiltja az indulást, ennek ellenére a szocialisták megyei listáján is rajta van.