Volner János otthagyta Toroczkaiékat: soha nem lesz a Mi Hazánkból modern, nemzeti párt

Volner János, a Jobbik frakciójából távozó országgyűlési képviselő Facebook-posztjában adott magyarázatot arra, hogy miért nem szertett volna soha a Mi Hazánk tagja lenni, és miért kerülte fél éve a párt színeiben történő közszereplést.

A politikus ugyanakkor azt is közölte,

kilépett a Mi Hazánk parlamenti képviselői csoportjából is, befejezve a párt külső támogatását.

Döntését ezzel magyarázta:

"A lehető legrövidebben igyekszem indokolni a döntésem. Amikor a Mi Hazánk támogatása mellett döntöttem,

bíztam abban, hogy modern, nemzeti elkötelezettségű, professzionálisan működő párttá válik. Mára egyértelművé vált, hogy ez soha nem fog teljesülni, hiszen a 10 évvel ezelőtti jobbikos szlogenek (és hibák) változtatás nélküli másolása jelenti a politikacsinálást.

Nem lehet a 2006-os és a Gárda-nosztalgiából az idők végezetéig megélni. Lassan egy évtizede nincsenek kormányon a balliberálisok, Orbán Viktor viszont zsinórban a harmadik ciklusát tölti miniszterelnökként. Nem bántó szándékkal írom, de sem rám, sem az értelmiségi barátaim intellektuális támogatására nincs szükség egy kormányzati szerepre esélytelen, a társadalomra érdemi hatást nem gyakorló, pár százalékos rétegpárt fenntartásához."

Emlékezetes, Volner János és a Jobbik közötti feszültség 2018. október 5-én csúcsosodott ki, amikor az alelnök tagságnak szánt levele - amelyben több, a Jobbikot alaptalanul támadó állítása is volt - megjelent a kormánysajtóban is. A Jobbik elnöksége még aznap reagált, kizárta a frakcióból Volner Jánost, akit aztán követett Apáti István és Fülöp Erik is, és később Dúró Dóra is. Mindannyiuk esetében a Jobbik szorgalmazta, az esküjükhöz hűen adják vissza a parlamenti mandátumukat, azonban erre egyikük sem volt hajlandó.

Eközben Volner János megkezdte kampányát a Jobbikkal szemben: odáig eljutott, hogy Sorosista összeesküvésnek állított be a lakájmédiában egy nemzetközi béruniós konferenciát - amely jellemző módon az ő alelnöksége alatt valósult meg.

A politikus párttagságát október 8-án függesztették fel, amit október közepén Volnerék pártból való kilépése követett. A következő jelentős dátum november 7., akkor jelentette be Toroczkai László, hogy Volner, Apáti és Fülöp is csatlakozik a Mi Hazánk Mozgalomhoz (címlapképünk is ezen a sajtótájékoztatón készült).

A Mi Hazánk végül nem tudott parlamenti frakciót alapítani, csak munkacsoportot, amely mostantól csak három tagból fog állni.

Volner János egyébként mai posztjában terveiről és eddigi eredményeiről is beszélt: állítása szerint megszervezett egy 150 fős értelmiségi holdudvart.

Toroczkai: Meglepett Volner döntése

A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László az Azonnali megkeresésére úgy reagált:

"Meglepődtem, mert Volner János nem egyeztetett velem, illetve nem beszéltünk nagyon rég óta"

- mesélte tömören Toroczkai.

Toroczkai szerint Volner János mindvégig passzív volt a párt képviselőcsoportjában.