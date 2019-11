Értelmetlen rombolás, lassuló vonatok, súlyos visszalépés - itt az új vasúti menetrend

Öt, közlekedésszakmai egyesület közös közleményben hívja fel a figyelmet a vasúti közlekedés szétverésének újabb állomására. A Magyar Közlekedési Klub, a Közlekedő Tömeg, a Regionalbahn.hu, a Hova megy a vonat? blog és a Bakonyvasút Szövetség állásfoglalása szerint súlyos visszalépés történik a vasúti közlekedésben decembertől az ország egyik legfontosabb vasútvonalán. A közlekedésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára eredetileg gyorsítani akarta a Budapestről Szegedre tartó vonatokat, azonban végül az érintett utasok 80%-a ritkább és lassabb vonatokat kap.

A szervezetek szerint a súlyos és utasellenes baklövésnek személyi következményekkel kell járnia, a tervezett menetrendet pedig még a bevezetés előtt vissza kell vonni. Mint írják: Szegedre eddig egész nap, óránként jártak az InterCity-vonatok, és megálltak útközben a fontosabb városokban és Budapest forgalmasabb állomásain is. Jövőre ezek közül két pár vonat a Nyugati pályaudvartól Szegedig nem áll meg, így ezek irányonként 18 perccel gyorsulnak.

Csakhogy emiatt minden más vonat lassabb és kiszámíthatatlanabb lesz. Szeged felé, Cegléd után már csak egy vágány van, a szembe jövő vonatoknak az állomásokon kell egymást bevárni. Emiatt egy gyorsabb, nem megálló InterCity vonatra 3-4 lassuló jut, amelyek Szeged felé együttesen 51, Budapest felé pedig 70 (!) perccel lesznek lassabbak.

A gyorsabb InterCity utasai sem nyernek semmit, amennyiben nem a Nyugatiba utaznak: Budapesten belül akár 30-40 perces többletutazásra is kényszerülhetnek, ugyanis ez a két vonatpár sem Ferihegyen, sem Kőbánya-Kispesten, sem Zuglóban nem fog megállni.

A szegedi vonal közbenső településein, így például a száztízezres Kecskeméten vagy Nagykőrösön és Kiskunfélegyházán a gyorsabb IC-k nem állnak meg, így pont a nap legforgalmasabb időszakaiban maradnak órákra vonat nélkül. Ugyan megjelent a menetrendben két pár plusz vonat, de csak Kecskemétig járnak, Kiskunfélegyházáig már nem. A budapesti végállomásuk pedig a külvárosi Kőbánya-Kispest lesz, amely a metrófelújítás miatt nehezen közelíthető meg. Zuglóból abban a két órában, mikor a gyorsabb IC-k járnak, csak átszállással lehet eljutni majd Kecskemét felé, míg Szegedre egyáltalán nem.

Luxustól a mikrobuszon át a terepautóig: itt a MÁV személyautóflottája Ötszázharminchat lízingelt személygépjárműért havonta 98 millió forintot fizet a MÁV-csoport hat tagja. A lapunk kérésére megküldött adatokból kiderül: felsővezetői luxusautótól a kilencszemélyes mikrobuszon át a terepre is alkalmas típusig terjed a vasúttársaság autóparkja. Szemezgessen Ön is az adathalmazból! Mindössze 7, azaz hét darab személygépkocsit tulajdonol, ezzel szemben 536-ot lízingel a MÁV-csoport, pontosabban az a hat cég, akik érdemben válaszoltak adatkérésünkre.

Akár 50 perces várakozás

A Szegedről nem Budapestre, hanem Debrecenbe és Miskolcra utazók az elbukott ceglédi csatlakozások miatt akár 50 percet is várakozni kényszerülnek majd az átszállásra, de az eddig Kecskeméten és Kiskunfélegyházán átszállók sem tudják majd elérni csatlakozó vonataikat csúcsidőszakban. Az utasok a menetrend negatív hatásait így érezni fogják Kiskunhalastól egészen Hódmezővásárhelyig.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy csökken a kiszámíthatóság is, hiszen az utasok a Nyugatitól Szegedig minden állomáson óránként más és más időpontban szállhatnak majd vonatra, már ha épp abban az órában megáll a vonat az érintett településen. Az ingázók számára a gyorsabb IC-k kiesnek az igénybe vehető vonatok közül, így ők vagy átszállnak a 100a vonal amúgy is zsúfolt vonataira, vagy otthagyják a vasutat. A Szegedről, Kecskemétről vagy bármely más, a szegedi vonalon fekvő településről Ferihegyre tartó, majd repülőre szálló utasok pont az erős légiforgalmi időszakokban nem tudnak eljutni a repülőtérre, vagy onnan hazautazni, így vélhetően ők is más módot választanak.

Emlékeztetnek arra is, hogy az egész rombolás a jelenleginél még több pénzébe is kerül majd a vasúttársaságnak, így közvetetten az adófizetőknek. A felesleges kecskeméti pluszvonatok költségéből az ország más területein jelentős menetrendi fejlesztéseket lehetett volna végrehajtani, az elpártoló utasok miatti jegybevétel csökkenés pedig éreztetni fogja hatását. Az elégedetlen utasok és az érintett, rosszabbul járó települések várható megnyilvánulásai miatt a vasúttársaság – amúgy sem túl acélos – renoméja tovább romlik.

Szerintük Mosóczi László államtitkár és csapata a teljes közlekedési szakma tiltakozása ellenére tönkretesz egy lassan 15 éve jól működő és az utasok által kedvelt menetrendet.