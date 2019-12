Újabb provokáció a "szövetségestől": Ünnep lehet a trianoni diktátum Romániában

Bencsik János alig leplezett provokációnak tartja keleti szomszédunk lépését.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) és a bukaresti jobbközép kormányt támogató, jobboldali Népi Mozgalom Pártja (PMP) szavazataival megkapta a román képviselőház közigazgatási bizottságának ajánlását kedden az a törvénytervezet, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét Romániában.

Erről Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, a szakbizottság tagja számolt be közösségi oldalán. Úgy értékelte:

"A tervezet sértő a romániai magyarság számára, és szembemegy minden olyan törekvéssel, amely a többség és a magyar közösség békés együttélését szolgálja, korlátozva a közös jövő tervezését is. Leszögezte: az RMDSZ határozottan ellenzi a kezdeményezést, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a tervezetet mielőbb leszavazza a parlament."

Korodi elfogadhatatlannak nevezte, hogy Románia egy volt külügyminisztere a román-magyar békés együttélés kárára szeretne politikai tőkét kovácsolni magának. A frakcióvezető arra utalt, hogy a jogszabály tervezetét a román diplomáciát 2012 és 2014 között irányító Titus Corlatean szociáldemokrata szenátor terjesztette a parlament elé.

Amennyiben a törvénytervezetet a képviselőház plénuma is elfogadja, Románia minden évben meg fogja ünnepelni a trianoni békediktátumot. Ez persze nem meglepő egy olyan országban, ahol:

A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy június 4-én, az első világháborút lezáró, Magyarország határait kijelölő békeszerződés évfordulóján kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A jogszabály felhatalmazza az állami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia.

Mint ismert, néhány héttel azelőtt, hogy a képviselőházban célegyenesbe fordult volna a Trianon-évfordulót Romániában ünneppé nyilvánító törvénytervezet, Románia jelenlegi külügyminisztere, Bogdan Aurescu, a közelgő Trianon-centenáriumtól féltette a román-magyar kapcsolatokat.



"Jövő év június 4-én lesz a trianoni békeszerződés századik évfordulója: reméljük, hogy ez az alkalom nem hoz diplomáciai konfrontációt a kétoldalú kapcsolatokban" - fogalmazta meg aggodalmát parlamenti meghallgatása alkalmával a román diplomácia vezetésére kijelölt, azóta hivatalába beiktatott Bogdan Aurescu.

A két ország közötti különbségeket jól példázza, hogy míg Magyarország nemzetpolitikája pozitív tartalmú, jövőbe mutat, és ilyen emlékévvel is készülünk, ezzel szemben keleti szomszédunk folyamatosan provokatív nemzetpoltitát folytat, és megosztó évfordulókat ünnepeltet - mondta érdeklődésünkre Bencsik János.

A Jobbik országgyűlési képviselője hangsúlyozta: Trianon századik évfordulójához közeledve fontos emlékeztetni Bukarestet és Brüsszelt, hogy Románia a mai napig nem tartotta be autonómiára tett ígéretét, amelyet 1918-ban a gyulafehérvári pontokban rögzítettek. Ehelyett 30 évvel a Ceausescu-rendszer bukása után ott tartunk, hogy újra bírsággal sújtják a magyar zászló kitűzését.

"A legújabb, alig leplezett provokáció különösen aggasztó most, Románia uniós elnöksége idején. Egyben jól mutatja, hogy szemfényvesztés az a kommunikáció, miszerint a kormányfő magyar, az államfő szász, ezért Románia kisebbségbarát ország. A mostani fellépés is azt mutatja, hogy a román politika fősodra érzékelten a nemzeti közösségek érzésire, problémáira, sőt, a magyarellenességből száz évvel Trianon után is lehet politikai tőkét kovácsolni."