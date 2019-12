Növekszik az erőszak a magyar iskolákban

A nyugati országokhoz hasonlóan, az utóbbi években Magyarországon is nőtt az iskolákban az erőszak. A legfrissebb PISA-felmérés szerint például a diákok 23 százalékát legalább havonta egyszer zaklatják (bullying) valamilyen formában az iskolában.

Október elején elárasztotta az internetet, hogy egy diák, majd a hozzá csatlakozott társai körbevesznek és lökdösnek egy tanárt egy budapesti iskolában. Eközben ordenáré módon beszéltek hozzá, miközben a tanár egy vonalzóval a kezében próbált tekintélyt parancsolni magának. Az eset után az iskola kirúgta mindhárom diákot, majd a rendőrség őrizetbe is vette őket.

A múlt héten egy győri iskolában szintén sajnálatos esemény történt. Egy diák óra közben szúrta meg tanárát, amiért az rossz érdemjegyet adott neki. A 17 éves fiatalembert a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte. A diák a hírek szerint teljesen összeomlott a börtönben, az erős poszttraumás stressz miatt még jobban bezárkózott, és annyira beszűkült a tudata, hogy a cselekményére - állítása szerint - nem tud visszaemlékezni. Elmeorvos-szakértőt rendelnek ki hozzá, aki megállapítja, hogy a bűncselekményt milyen tudatállapotban követte el.

Egy ombudsmani jelentés szerint nem kapnak senkitől segítséget a bántalmazott diákok. Az alapvető jogok biztosa arra jutott, hogy a munkáltatók nem érdekeltek az egyedi esetek érdemi kivizsgálásában, mert ha a pedagógus által elkövetett bántalmazás nyilvánosságra kerül, az az intézmény megítélését hátrányosan befolyásolhatja.

A téglási egyházi intézményben történt esetről a vizsgálat megállapította, hogy nemcsak a szülői panasz érdemi kivizsgálása maradt el, hanem egyenesen a bántalmazott gyereket próbálta az iskola igazgatója eltanácsolni. A bántalmazott gyermek édesanyjának beadványa szerint gyerekét az iskolában osztályfőnöke több ízben "fejbe kólintotta", folyamatosan ordított vele. Elmondta, hogy az ügyben hiába fordult az iskola vezetőjéhez, majd az egyházi fenntartóhoz, a kérdéseire nem kapott érdemi választ. Az egyházszolgálat vezetője még jelezte, hogy a továbbiakban is alkalmazni szeretné a tanárt.

Ahogy látszik, az utóbbi hónapokban egyre jobban eluralkodott az erőszak az iskolában. Az oktatási intézmények pedig ahelyett, hogy megoldást keresnének, inkább a négy fal közé zárva próbálják elintézni ezeket a problémákat. Azonban ennek általában az lesz a vége, hogy a bántalmazót elküldik, de nincs semmi garancia arra, hogy a másik oktatási intézményben nem folytatja tovább ezt a fajta viselkedést.

A legtöbb esetben azok a diákok a bántalmazók, akik otthon maguk is áldozatok. Mivel szinte - kivétel nélkül - minden újabb kutatás azt mutatja, hogy nő a családon belüli erőszak Magyarországon, ebből adódóan az iskolai erőszak is növekedni fog.

Másfelől, az új digitalizációs korszakban a fiatalok könnyebben hozzájutnak az erőszakos tartalmakhoz, sok szülő amúgy is úgy "neveli" a gyermekeit, hogy odaültetik a TV elé, mondván az megoldja a nevelés nehezebb részét, vagy éppenséggel már 7-8 éves diákok okostelefonnal járkálnak, amin a gyermek azt néz, amit akar.

A Jobbik országgyűlési képviselője, Ander Balázs szerint az a gond, hogy a pedagógusokat már egyáltalán nem övezi megbecsülés, míg korábban a tanítói munka rendkívüli megtiszteltetésnek számított, addigra manapság egész egyszerűen "le van nézve" ez a szakma, amihez azonban a kormány is asszisztál, hiszen a legtöbbször egyáltalán nem veszi figyelembe a pedagógus szakma észrevételeit.

A jobboldali politikus elmondta, hogy a súlyos tanárhiány miatt sajnos már mindenkit felvesznek, aki tanítani tud, így jellemző, hogy a tanárok körében is egyre több olyan kerül be a szakmába, aki nem biztos, hogy megfelelően tud kezelni egy konfliktust.

"Sajnos egyre kevesebb pedagógiai asszisztens tud segíteni ráadásul a tanároknak. Van, hogy egy iskolapszichológus egyszerre több iskolában is el kell látnia a munkáját, így nehéz foglalkozni a problémás gyerekekkel"

- ismertette a problémát Ander.

Leszögezte, hogy a társadalmi változások is eléggé hozzátesznek a jelenség erősödéséhez. Egyre több gyermek él "csonka családban", másrészt a halmozottan hátrányos helyzetű és szerényebb anyagi helyzetben lévő családok gyermekei gyakrabban lesznek bántalmazók egy közösségben.

"A szülők már nem nevelnek, a pedagógusoknak meg nem ez a feladata és amúgy is túlterheltek ahhoz, hogy ezzel foglalkozni tudjanak"

- tette hozzá a Jobbik politikusa.

Az LMP-frakció tagja, Hohn Krisztina lapunknak úgy fogalmazott, hogy az iskolában zajló erőszak sajnos már mindennapos. Elmondta, hogy a kutatások is azt igazolják, hogy a gyerekek erőszakossága a legtöbb esetben a családon belül zajló események miatt alakul ki.

"A gyerekek esetében fokozottan igaz, hogy ők is bántalmazottak vagy valamilyen lelki problémájuk van."

Az ellenzéki képviselő kiemelte, hogy a diákok közti erőszak is igen gyakori, több esetben is fordultak hozzá szülők az utóbbi időben. Elmesélt egy történetet is, ahol egy játszótéren

egy gyerek nyaka köré az osztálytársai ugrálókötelet raktak és azzal fojtogatták.

Olyan erősen fojtogatták, hogy az ugrálókötél nyoma még napokig látszott a gyermek nyakán.

Hohn hozzátette, hogy az iskolák nincsenek felkészülve arra, hogy az ilyen eseteket kezelni tudják, ezért választják gyakran az elhallgatást, vagy esetleg a problémás gyerekek/tanárok eltanácsolását, mondván, hogy akkor ezzel legalább letudták a gondot.

"A bántalmazó gyerekekkel is foglalkozni kéne, mert nem biztos, hogy a büntetés használ."

A képviselő szerint Magyarországon a pedagógusok nem kapnak megfelelő felkészítést az ilyen problémás gyerekek kezelésére. Mint ismert, hazánkban évről évre növekszik a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek száma, akik közül egyre többen BTM kategóriába tartoznak, vagyis beilleszkedési, tanulási, illetve magatartási problémákkal küszködnek. Vannak olyan tanárok, akik nem képesek kezelni ezeket a gyerekeket, mert nem is kapnak megfelelő oktatást ehhez.

Hohn Krisztina szerint azért választják az iskolák az ilyen problémák esetén a hallgatást, mert nem sok megoldási lehetőségük van.

"Nincs megfelelő rendszer arra, hogy kihez fordulhatnának egy ilyen esetben. Sok iskolában még iskolapszichológus sincsen."

Tetszik vagy sem, hamarosan a szakmának valamilyen megoldást kell találnia a problémára, az iskolai erőszak egyre nagyobb mértékű a hazai oktatásban. A probléma olyan mértékűvé kezd válni, hogy egész egyszerűen a megelőzését nem lehet megspórolni. A túlterhelt tanárok egyedül nem képesek megoldani a problémát, több olyan szakértőre volna szükség, aki tud segíteni az ilyen problémás gyerekeken, különben egyre több olyan fiatalkorú lesz, aki szociálisan képtelen lesz beilleszkedni a társadalomba.