Barterüzlettel venné meg az állam Mészáros erőművét? Százmilliárdokat kell költeni rá

Sem a közéleti szereplők, sem a helyben élők nem kaptak tájékoztatást a Mátrai Erőműnél november 12-én történt szennyezés ügyében – ismertette szombati sajtótájékoztatóján Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője. Emlékeztetett, egyes hírek szerint

az erőművön belül a légszennyezettség az egészségügyi határérték százszorosát is meghaladhatta,

melyet a Heves megyei katasztrófavédelem vezetése is elismert. Dudás kérdésként vetette fel, tájékoztatták-e az ott dolgozókat, hogy ez milyen mértékű volt, és milyen hatással lehet rájuk.

A határérték több mint százszorosát is mérték a Mátrai Erőműnél Újabb részlet derült ki arról, milyen mértékű szennyezés történhetett a Mátrai Erőműnél. A Népszava szerint kétszer is a foszfin munkahelyi környezetben megengedhető legmagasabb határértékének százszorosát mérték a berendezések.

A politikus ugyanakkor arra is felhívta a figyelmét, hogy a VIRESOL Kft.-nek, az ott levő gabonafeldolgozó üzemnek „köszönhetően” a környékbeli patakok idén már másodszor szenvedtek el szennyezést, azonban erről semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Közérdekű adatigényléssel fordultak a minisztériumhoz, valamint az illetékes kormányhivatalhoz, melyben arról érdeklődtek, hogy

az általuk csak felkavarodott, iszapos víznek, de a Greenpeace által szennyvíznek minősített víz valójában milyen mértékű szennyeződést tartalmaz, veszélyes lehet-e a környező falvak lakosainak életére, az ivókutakra és a termőföldekre.

Greenpeace: gyakorlatilag szennyvíz folyt a Mátrai Erőmű melletti patakban A helyiek panaszát követően a Greenpeace Magyarország először adatigényléssel fordult a Katasztrófavédelemhez, hogy kiderítse, mi okozhatta a Mátrai Erőműben történt rosszulléteket és a közeli Bene-patak elszíneződését, majd miután választ nem kaptak, november 20-án mintákat vettek a környékbeli vizekből. Az akkreditált laboratóriumban bevizsgáltatott eredmények azt mutatják:

Dudás emlékeztetett, a közelmúltban vízmintát adott Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek egy olyan kútból, melyből azóta is növényeket locsolnak, illetve állatokat itatnak. Közölte, a Miniszterelnökség már meg is vizsgálta azt a vízmintát, és megállapították, hogy azzal minden a legnagyobb rendben, emberi szervezetre nem káros. (Meglepőnek tartja viszont, hogy a hivatalos minta vizsgálatának még másfél hónap elteltével sincs eredménye.) Dudás ismertette: elkérte Gulyástól a jegyzőkönyvet, a kancelláriaminiszter azonban a felolvasandó jegyzetet is átadta az ellenzéki honatyának. Ezen viszont – ismertette Dudás – az állt, hogy a nitrogénformák közül olyan erős koncentráció volt, mely alapján

ez a víz emberi fogyasztásra nem lenne alkalmas.

Ezt a mondatot azonban Gulyás „elfelejtette közölni” – mondta Dudás Róbert. Ez alapján továbbra is várják a válaszokat, hogy meg tudják nyugtatni a helyben élőket.

Gulyás Gergely nem mert belekóstolni a Mátrai Erőmű környékéből származó ivóvízbe Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője azonnali kérdéssel fordult Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mátrai Erőműben történt baleset, vegyianyag-szivárgás miatt. Arra emlékeztette a kormányt, hogy ez már a második hasonló eset. Hangsúlyozta azt is, hogy bár rémhírterjesztésnek nevezte a szivárgást Gulyás Gergely is, mégis több tucat ember lett rosszul az esettel összefüggésben, és vannak olyan szennyezett területek, amelyek még most sem látogathatóak.

Dudás reagált arra is, hogy alig másfél-két év után az állam megvásárolná Mészáros Lőrinctől az erőművet. Aggasztónak nevezte, hogy meg nem erősített információk alapján egy szolgáltató kft. átvételével tervezik lebarterezni az üzletet. Ezért egy újabb közérdekű adatigényléssel fognak fordulni a minisztériumhoz, hogy milyen barterüzlettel kívánja az állam megvásárolni Mészáros Lőrinctől az egyébként veszteséges Mátrai Erőművet.

Képviselőtársa, Nunkovics Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőmű a magyar energiatermelés húsz százalékát teszi ki, és a karbonkibocsátás mértéke is nagyjából ennek megfelelő. Fontos tehát már középtávon is az erőmű átalakítása, bontása, ha tartani akarjuk a klímavédelemmel kapcsolatos nemzetközi vállalásainkat – utalt a 2030-as és 2050-es karbonsemlegességi vállalásra a politikus. Örömtelinek nevezte Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek azt a tervét, hogy átalakítják az ipari egységet, ugyanakkor Nunkovics szerint aggályos, hogy mi történik a 200-300 milliárd forint belepumpálása után.

Amikor majd megint elkezd hasznot hozni, akkor megint Mészáros Lőrinc tulajdonába kerül az erőmű?

– tette fel a kérdést a képviselő.

Az állam megvásárolja Mészáros Lőrincéktől a Mátrai Erőművet Korszerűsítve, a lignitfelhasználáson alapuló széntechnológia kivezetésével hosszútávon biztosítható a Mátrai Erőmű működése - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. A tárcavezető gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolta, hogy az állam megvásárolja az Opus Global Nyrt.-től az erőművet, és bezárás helyett átalakítási tervet dolgoz ki a jövőképes működtetésére.

A hetekben, illetve a nyáron történt környezetszennyezéssel kapcsolatban Nunkovics felidézte: a mai napig nem tudni, mi történt pontosan, mi okozta a szennyezést. Belső információkra hivatkozva azt állította, a VIRESOL Kft. telephelye nem úgy épült meg, ahogy az kell, lehet, hogy a tervekhez képest kihagytak egy önálló víztározót, és a Mátrai Erőmű víztározóját kezdték el használni.

Nem tudni, hogy a jövőben is előfordulhat-e ilyen szennyezés, van-e mitől tartaniuk az ott dolgozóknak a VIRESOL-nál, a Mátrai Erőműnél vagy az ottani ipari park bármely más cégénél

– hívta fel a figyelmet Nunkovics. Közölte: az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is kikérték.

A honatya biztosítékokat követelt arra vonatkozóan, hogy többet ilyen szennyezés nem fog történni. Arra is választ várnak, hogy a Mátrai Erőmű hogyan, milyen üzleti technikával fog az államhoz visszakerülni. Hangsúlyozta: Mészáros Lőrincék az elmúlt két évben 2 milliárd forintot már biztosan nyertek, mivel akkor nyomott áron, 5,9 milliárd forintért vásárolták meg az erőművet, holott a szakértők 8 milliárdra taksálták, illetve azóta a tulajdonosok részére az erőmű 11 milliárd forint osztalékot is kifizetett. Vagyis az erőművet kicsontozták, kifacsarták, mint egy narancsot – húzta alá Nunkovics.