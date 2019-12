Orbán karácsonyi interjúja: Soros, migráns, Brüsszel

Soros György, Brüsszel, migránsok – ezek a kulcsszavak Orbán Viktor karácsonyi interjújában. Jézus születésének ünnepe a kormányfőnek három rövid mondatot ért meg.

A klímavédelem árát a klímarombolóknak kell megfizetniük – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Fidesz-közeli Magyar Nemzetben kedden megjelent karácsonyi interjúban.

A kormányfő kiemelte:

a klímaválság fő felelősei a legnagyobb, leggazdagabb államok és a világ legnagyobb multinacionális vállalatai.

„Nekik kell elsősorban állniuk a számlát, és nem a szegényebb országoknak” – fogalmazott, hozzátéve: „nem fogadhatjuk el, hogy a klímavédelemre hivatkozva megemeljék az energiahordozók és az élelmiszerek árát, és újra megsarcolják a magyar családokat”.

A klímavédelem ügyéről úgy vélekedett: az nem pártirányultság és nem ideológiai verseny kérdése;

a teremtett környezet védelme mindenkinek érdeke, és a keresztény tanítás fontos része is. Álláspontja szerint ehhez a komoly kérdéshez „jobb, ha komolyan közelítünk”; az üres politikai jelszavak inkább ártanak, mint segítenek – mondta.

A miniszterelnök az interjúban kitért arra is, hogy a családvédelmi akcióterv példátlan támogatásokat kínál a magyar embereknek, és lehetőséget, hogy megtervezzék a jövőjüket.

Hangsúlyozta: a családtámogatás „túlélésünk záloga, mert amelyik nemzet nem képes a biológiai önfenntartásra, az nem képes (…) a kulturális, érzelmi közösségének megőrzésére sem, és el fog tűnni (…)”. Hozzátette: már félmillió ember jutott saját otthonhoz a kormány támogatásával; 2011 és 2019 között összesen 2250 milliárd forintot hagytak a magyar családoknál.

„Ezért van családi és arányos jövedelemadó, kiterjedt otthonteremtési rendszer, ezért támogatjuk a gyermek melletti munka lehetőségét, óvodákat, bölcsődéket építünk, ingyenessé tesszük a tankönyveket, és a rászoruló diákok étkezését is biztosítjuk” – sorolta.

„Ez így együtt Európa legátfogóbb családtámogatási rendszere” – mondta Orbán Viktor, aki szerint

oda kellene eljutni, hogy a gyermeket vállalók helyzete már rövid távon is jobb legyen, mint hogyha nem vállaltak volna gyermeket.

A kormányfő egyúttal az újabb családvédelmi intézkedések előfeltételének nevezte, hogy a gazdaságot sikerüljön erős növekedési pályán tartani.

A magyar gazdaság ma egyre jobban teljesít, de ez a szint nem elegendő további családtámogatási intézkedésekhez

– jelezte.

Arra a felvetésre, hogy a kormány gazdasági válságtól tart, Orbán Viktor úgy válaszolt: „azt minden értelmes ember tudja”, hogy 2020 nehéz év lesz Európa számára. Vélekedése szerint Brüsszelben két komoly hibát követtek el: az egyik a migránsok beengedése volt, a másik, hogy elrontották az európai gazdaságpolitikát.

Az Európai Unió (EU) versenyképessége folyamatosan romlik, az euróövezet teljesítménye lassul, így a gazdasági növekedés motorja mára Közép-Európa lett. A miniszterelnök a legfontosabb feladatnak a magyar gazdaság eddigi eredményeinek megvédését nevezte, amihez átfogó gazdaságvédelmi akciótervre lesz szükség.

Olyan tudás és technológia kell, olyan iparágakra van szükség, amelyek a munkahelyeken túl tartósan képesek magas profitot termelni.

Ezért fontos, hogy a világcégek a jövő autóiparát, az elektromos autók gyártását is növekvő arányban telepítik Magyarországra – mondta.

A bevándorlást Európa legfontosabb ügyének nevezte, amely „nemcsak ma, idén vagy jövőre, hanem évtizedeken át” meghatározza az európai politikát és az európai államok kapcsolatrendszerét. A nyugati országokban – folytatta –, ahova beengedték őket, a muszlim népesség évről évre nő, a keresztény pedig csökken.

„Ez olyan folyamat, amelyet megállítani akkor is nehéz feladat lenne, ha volna egyáltalán ilyen szándék. De nincs” – mutatott rá Orbán Viktor. Szavai szerint a bevándorlóországok nem fogadják el, hogy Magyarország nem akar erre az útra lépni, ezért egyre nagyobb nyomást gyakorolnak. A „természete szerint hullámzó erejű” migrációs nyomás most újra növekszik. Nemcsak a magyar határt őrző katonák, rendőrök tapasztalatai, hanem az EU saját hírszerzése szerint is – ismertette.

Orbán Viktor ezen a ponton hangsúlyozta azt is: ha a magyar határon nem lenne kerítés és nem lennének fegyveresek, akkor újra migránstömegek lennének Magyarországon.

Közben Brüsszel kitartóan támadja a határt védő magyar jogszabályokat, „miközben egy fillért sem ad a kerítésünkre”. A miniszterelnök álláspontja szerint nem véletlen, hogy a határvédelem jogi kereteit megalkotó Trócsányi Lászlót a baloldali és liberális pártok nem fogadták el európai biztosnak.

Brüsszel célpontjai azok az államok, amelyek ellenzik a bevándorlást, és megtagadták a migránsok kvóta szerinti elosztását. Magyarország nemzeti alapon álló ország, ahol a népesség keresztény kultúrájú, és ilyen is akar maradni, ezért ellenzi a kabinet a bevándorlást – rögzítette a kormányfő. Kiemelte, hogy a „Soros-hálózat” egész Európát akarja vegyes kultúrájú kontinenssé változtatni, lehetőleg a nemzetállamok felszámolásával.

„Mi azonban arra kaptunk többször megerősített felhatalmazást a magyar választóktól, hogy szembeszálljunk ezzel a tervvel, és ezt is fogjuk tenni. Ők az állkapcsuk erejében hisznek, mi pedig abban, hogy belénk törik a foguk” – hangsúlyozta.

Az új összetételű Európai Bizottsággal kapcsolatban a kormányfő megjegyezte: minden európai intézményt támogatnak, és azokkal együttműködésre törekszenek.

„De nekünk Magyarország az első. Ezért nem riadunk vissza a vitáktól sem” – hangoztatta.

A szegénység fölszámolására vonatkozó kérdésre Orbán Viktor úgy reagált: végre „jönnek az első komoly eredmények”. 2010 óta egyharmadára csökkent a súlyos anyagi nélkülözésnek kitett emberek száma; igaz, „még mindig több százezren vannak, de látom azt is, ahogyan lépésről lépésre haladni fogunk”.

Bár az MTI lapszemléje nem számol be róla, de a kormányfőt kérdezték az önkormányzati választáson elszenvedett vereségről is, amire azt felelte, ők kapták a legtöbb szavazatot, úgy, hogy másfél évvel a parlamenti választások után talán ők az egyetlen kormánypárt Európában, amelyik a támogatását megőrizte, sőt növelni is tudta.

Igaz, hogy ilyen támogatás mellett is komoly településeket veszítettünk el, ráadásul a fővárost is. Hiába várják tőlünk, mi sem győzhetünk mindig, mindenhol

– tette hozzá a miniszterelnök-pártelnök. Természetesen egy karácsonyi interjúból nem hiányozhat egy vaskosabb sorosozás sem. Orbán úgy látja, sikerült megakadályozniuk, hogy az európai intézményekben többségbe kerüljenek Soros György emberei. Számos megbízottja így is ott ül az uniós intézmények mindegyikében, még az Európai Bizottságban is. „Ők lesznek a legkeményebb ellenfeleink a következő években” – hirdetett ellenségképet.

Orbán Viktor a karácsonyról azt mondta:

Nekem minden ünnep ajándék, amely túl van a politika horizontján. Csatazaj helyett elcsendesedés, feleselés helyett elfogadás és szeretet, fecsegés helyett elmélyülés, profán helyett szent, mennyből az angyal. Ezt várom mindig.

(MTI nyomán)

(Nyitóképünk az ilyenkor megszokottá vált, uniformizált, Fidesz-közelivé fazonírozott megyei hírportálok címlapképeinek kollázsa.)