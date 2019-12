Egy éjjel megjelent kormányrendeletben herélik ki a Orbánék a független színházakat

Bár a nagy vitát kavart színházi törvénymódosítás végül egy fékezett habzású változatban került a Parlament elé (melyet a fideszes többség természetesen mamelukként megszavazott), az még nem tartalmazta a nem állami és/vagy önkormányzati fenntartású, vagyis az úgynevezett független színházak támogatásának megvonását. A kormány azonban 2020-as meglepetésként gondoskodott arról, hogy ne legyen boldog a kis színházak új éve, és az éjjel a Szilveszter napján hatályba lépett 369/2019 (XII. 30.) Korm. rendelettel

gyakorlatilag elzárta őket a körülbelül egy évvel ezelőtt elvett taotámogatás helyébe lépett támogatási formáktól is,

melyeket az Orbán-kormány szinte teljesen átláthatatlan módon osztott szét.

A rendeletmódosítás az éjjel megjelent Magyar Közlönyben olvasható.

„Ex has" módszerrel osztják el a kultúrtao helyébe lépő pénzt? Február 21-én jelent meg a kormányzati portálon egy egyszerű, egyoldalas közlemény Egyedi igénybejelentés előadó-művészeti többlettámogatásra címmel. A tájékoztatás meglehetősen szűkszavú. Az kiolvasható belőle, hogy már lehet pályázni a színházi szakmában csak kultútao néven emlegetett, egyik pillanatról a másikra elvont támogatás helyébe lépő költségvetési összegre, de a dokumentum a pályázat módszertanáról semmi konkrétumot nem tartalmaz.

A színháztörvény elleni tüntetésen, melyet portálunk élőben közvetített, felszólalt a Jászai Mari-díjas színész, rendező, Pintér Béla is, aki az egyik független színház igazgatója is. Akkor a több ezer fős tömeg előtt szenvedélyes hangvételű beszédében azt mondta, az előre megírt szövegben a felkiáltójeleket kérdőjelekre kellett cserélnie, mert a törvényben mégsem vonták meg a támogatásokat. Most a HVG kérdésére Pintér úgy fogalmazott,

igaz lett, hogy a magyar kultúra gyilkosai ténykednek jelenleg.

Ám december 9-én Fekete Péter kulturális államtitkár az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságában még

tagadta, hogy elvennék a független színházak támogatását.

Sőt, az államtitkár levelet is írt a független színházak vezetőinek, melyben megnyugtatja őket: lesz pénz! Ezt a levelet a már említett tüntetésen Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója olvasta fel.

Ezrek tüntettek a színháztörvény ellen Délután 6 órakor, a tüntetés kezdetén a szemerkélő eső ellenére is már több ezren voltak a Madách téren, a tömeg a Károly körútig ért. A rendőrség arra kérte az embereket, hogy próbáljanak meg tömörülni - számolt be az Index. A beszédeket Fullajtár Andrea kezdte a Katona József Színházból.

Az előzményekhez képest minden fideszes megszólalást cáfolva jelent meg az éjjel a kormányrendelet, ahol a szövegből a kulturális többlettámogatások lehetséges pályázói köréből, vagyis az előadó-művészeti szervezetek közül mindenhol kiveszik a „színház” kifejezést. Azok az előadó-művészeti szervezetek, akik pedig a rendelet hatálya alatt maradnak,

a pályázati pénzt – ellentétben például a stadionokkal – nem fordíthatják működésre,

kizárólag szakmai progammegvalósításra.

A közlönyben kihirdetett egy másik rendeletből az is kiderül, az önkormányzati színházak, melyek állami támogatást is igényelnek, március 1-jéig kezdeményezhetik az állammal közös működtetést.