A Honvédkórház ápolói is kimaradtak a karácsonyi pénzosztásból - a szakszervezet a parancsnoksághoz fordul

Újabb feszültségforrásokat generálhat az egészségügyben - is - a rendvédelmi szervek hivatalos szolgálati viszonyban álló tagjainak bruttó 500 ezer forintos karácsonyi ajándéka.

Leszavazták a kormánypárti képviselők a rendőrök, katonák és köztisztviselők fizetésemelését A mai nap folyamán egy eljárási baki miatt ismét összeült a parlament, miután a múlt héten nem szavazta meg a kormány a bírák és ügyészek januári fizetésemelését, Áder János végül besegítve, visszaküldte megfontolásra a tervezetet. Mint ismert, a kétharmadot igénylő törvényt véletlenül 29 fideszes képviselő "nem értette meg", ezért rosszul szavazott, így most a rendes ülésszakon kívül ismét összeült az országgyűlés, hogy szavazhasson a javaslatról.

A problémát az okozza, hogy a - természetesen támogatandó - gesztusból kimartadnak a honvédelmi alkalmazottak, illetve a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban (Riasz) dolgozók. Ez pedig körülbelül 20 ezer munkavállalót érint.



Információink szerint a Honvédkórház honvédelmi alkalmazotti státuszba kényszerített szakápolói körében finoman szólva is vegyesen fogadták, hogy amíg ők (is) ugyanazt a munkát végzik, mint a hivatásos munkatársaik, mégsem részesültek a karácsonyi pénzből, ehelyett egyszeri bruttó 50 ezer forintot kaptak. A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) a januári parancsnoki megbeszélésen fel is veti, nehezményezik a dolgozók ezt a fajta különbséget a hivatásosok és a honvédelmi alkalmazottak között.

A honvédelmi miniszter öncélú döntése miatt alakult ki a bizonytalan helyzet a Honvédkórházban Bár Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint csak "minden valóságalapot nélkülöző, a közvéleményt szándékosan megtévesztő, felesleges pánikkeltés" zajlik a Honvédkórház körül, azért a helyzet továbbra sem ilyen egyszerű. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony (Haj) bevezetésének összes hatása ugyanis még közel sem érzékelhető a határidőt követő első napon.

Mindezt úgy, hogy több magatartási szigorítás bevezetése mellett 2020-ra nem csak a közalkalmazotti jogviszonyuk szűnt meg, hanem a kollektív szerződésük is. Így például a fizetésük megállapítása sem függ az illetménytáblától, hanem a munkáltató határozza azt meg. Ez vonatkozik a Honvédkórház nővéreitől kezdve, a technikai személyzeten át, egészen a rendőrségnél dolgozó titkárnőkre, miközben a Riasz-osok (a rendőrségnél dolgozó közalkalmazottak és kormánytisztviselők) is gyakran ugyanazt a munkát végzik, mint a hivatásosok - csak még annyit sem kapnak azért, mint a hivatásosok.



Egy 2-3 éves szolgálattal rendelkező rendőr bruttó 200-250 ezer forintot visz haza, ami nem éppen csábító, emellett pedig az elvándorlás is már 2 éve tart, és nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is elhagyják a rendvédelmi pályát.

„Egy kezdő járőr 130 ezer forintból nem fog családot alapítani" - szinte üresek a rendőrségi szakiskolák A téli kormányellenes tüntetéseket több száz rendőr biztosította a fővárosban, Áder János palotáját az egyik demonstráció alatt több mint 120 egyenruhás zárta élőlánc mögé. A rabszolgatörvény ellen demonstrálók rendszeresen oda is vetették a kérdést a rendőröknek, hogy „Hogy tetszik a túlóra?", pedig valójában a túlmunka jelenti ma az egyetlen esélyt arra, hogy ezek az emberek néha napján értelmesnek tűnő bért kapjanak a hónap elején.



Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke lapunknak arról is beszélt, hogy amikor Belügyminisztérium a munkatársainak több százezres karácsonyi jutalmakat osztogatott, nem tehették már meg, hogy a hivatásos állománynak ne adjanak valamit. Ugyanakkor az érdekvédelmi szervezetnél abban reménykedtek, azért csúszik az 500 ezer forint jutalom kihirdetése a Magyar Közlönyben, mert a tárcavezető megpróbál pénzt szerezni a Riasz-osoknak is. De ez nem történt meg. Így például egy fillért nem kaptak a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ diplomás szakemberei sem.



A szakszervezeti vezető aláhúzta, a Honvédkórház ápolóival kapcsolatban is csak annyi a kormányzati álláspont, hogy ők már megkapták a plusz juttatásukat, amikor átsorolták őket a honvédelmi alkalmazotti státuszba - ami a valóságban havi bruttó 20-30-40 ezer forint többletet jelentett.



Egészen meglepő, de Bárdos Judit elmondása szerint

a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) üléseit már több éve nem látogatja Pintér Sándor belügyminiszter,

a tárca pedig olyan embereket delegál az ülésekre, akik nem rendelkeznek döntési kompetenciával. Ugyanakkor a minisztériumban tisztában vannak a rendvédelmi ágazat problémáival.

"Bárki tüntet Magyarországon, a másik oldalon ott van a rendőr. Hova lehet még kivinni őket?"

- fogalmazott Bárdos Judit.