Hamvaiból újjászületett főnixként tér vissza az osztrák politikába Strache?

Az Ibiza-botrányba belebukott, korábbi szabadságpárti alkancellár, Heinz-Christian Strache is beszédet mond január 23-án az FPÖ volt elnökének híveiből újonnan létrejött Szövetség Ausztriáért (DAÖ) évindító rendezvényén - írta meg a Der Standard. Strache, aki viharosan vált el az Osztrák Szabadságpárttól, a privát Facebook-oldalán is meghirdette az eseményt, a hivatalos FPÖ-s politikusi oldalát még volt pártja vettel el tőle korábban.

A DAÖ-t azok a bécsi tartományi parlamenti képviselők hozták létre, akik az FPÖ-ből kilépve új frakciót alakítottak. Strache formálisan még nem tagja az új pártnak, a meghívó szerint csak vendégfelszólaló lesz, de azt már az elmúlt hetekben nyilvánvalóvá tette, hogy nem kívánja lezárni politikai karrierjét, illetve egy új párt létrehozását is kilátásba helyezte.

A DAÖ szóvivője, Gernot Rumpold a Der Standard cikke szerint úgy fogalmazott: hamvaiból újjászületett főnixként tér vissza az osztrák politika színpadára Heinz-Christian Strache.

Karl Baron, a DAÖ frakcióvezetője elmondta: abból indulnak ki, hogy Strache lesz a listavezetőjük a bécsi választáson. Egyelőre nem tudni, Strache ezt fogja-e bejelenteni 23-án, mindenesetre Rumpold szerint a DAÖ ehhez politikai platformot biztosít majd neki.

Baron úgy véli: a Bécsben a Zöldekkel kormányzó szociáldemokraták (SPÖ) kétségbeesett állapota miatt lehetséges, hogy az őszre tervezett tartományi választást - „előremenekülés gyanánt” - májusra hozzák elő. A DAÖ frakcióvezetője hangsúlyozta: ez csak spekuláció a részéről. Michael Ludwig SPÖ-s polgármester korábban kizárta, hogy előrehozzák a választást. Baron ugyanakkor arról beszélt, hogy időközben több más bécsi FPÖ-s önkormányzati képviselő is átlépett hozzájuk.

A leendő osztrák kormánypártok megegyeztek a „politikai házasságtörés" szabályairól Csütörtök délután mutatta be Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke és Werner Kogler, a Zöldek elnöke a több mint 300 oldalas kormányprogramjukat. A két párt alkotta kormánynak tíz néppárti és három, a Zöldek által delegált minisztere lesz. Megállapodott a kormányalakításról a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek - jelentette be szerda este Sebastian Kurz, az ÖVP listavezetője, volt kancellár.

Háborog az Osztrák Szabadságpárt

A néppárti-zöld osztrák kormánykoalíció pénteki parlamenti bemutatásán Werner Kogler alkancellár, a Zöldek elnöke az ellenzékkel való párbeszéd szükségességét hangsúlyozta, az új kabinet azonban máris kemény kritikákat kapott.

Herbert Kickl volt belügyminiszter, az FPÖ frakcióvezetője azzal vádolta meg Sebastian Kurz kancellárt, hogy az előző, az FPÖ-vel megalkotott kormányprogramból lopta biztonságpolitikai programját - írta meg szintén a Der Standard. Kickl a klímavédelmi ígéretekre utalva többször is „Greta-koalíciónak” nevezte a kormányt, és azt mondta, hogy az autósoknak még sokba fog kerülni a néppárti-zöld kormány.

Szombaton a burgenlandi Oberwartban (azaz Felsőőrön) tartotta hagyományos évindítóját az Osztrák Szabadságpárt - számolt be az Österreich. Herbert Kickl itt sem szalasztotta el, hogy bírálja a kormányt és Alexander Van der Bellen államfőt. Utóbbit élesen kritizálta, mert lehetővé tette, hogy a biztonság és a védelem területén példátlan módon koncentrálódjon a hatalom az Osztrák Néppárt (ÖVP) kezében. Kickl szerint a „Greta-koalíciót” csak az tartja össze, hogy megakadályozzák az FPÖ kormányzati szerepvállalását, mivel az a mostani kormány természetes ellensége. A volt belügyminiszter azt is mondta: a szabadságpártiak küldetése most az, hogy megvédjék az osztrákokat „a kormányprogramban rejlő veszélyektől”.