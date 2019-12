Az Ibiza-botrányba belebukott Heinz-Christian Strache a nagy visszatérésre készül Bécsben

Míg itthon a Borkai-ügy máig hullámokat vet (úgy tűnik, hogy a „második évad” az „Angyal ügyvédje” alcímmel folytatódik), addig az osztrák hírekben az Ibiza-sztori vagyis a Strache-botrány utózöngéi kapnak nagy figyelmet. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnöke, Heinz-Christian Strache, akinek alkancellársága kérészéletűnek bizonyult, arra készül, hogy egykori pártját is nehéz helyzetbe hozva visszatérjen a politikába, ehhez lehet a számára alkalmas helyszín Bécs.

Az már az előző hónapok eseményeiből és sajtóhíreiből is világossá vált, hogy Strache mégsem fog szép csendben eltűnni az osztrák politikából. Viszonya egyre viharosabbá vált az Osztrák Szabadságpárttal: felfüggesztették a tagságát (ezt Strache maga is bejelentette, mielőtt ténylegesen döntöttek volna a személyéről), elvették az FPÖ-s Facebook-oldalának az adminjogát, a feleségét kizárták a pártból.

Az ibizai videók nyilvánosságra kerülése miatt Strache lemondásra kényszerült az alkancellárságról, illetve a kormánykoalíciót is szétrobbantotta a botrány, a Szabadságpártnál azonban akkor telt be a pohár, amikor az is kiderült, hogy a pártkasszából finanszírozta saját maga és felesége privát költéseit (bár nehéz elhinni, hogy erről ne tudott volna az FPÖ vezetése). Strache megsértődött, az osztrák sajtóban pedig megszaporodtak az olyan információk, hogy a korábbi pártvezér új politikai formációt alakíthat (maga is egyértelműen utalt erre privát Facebook-oldalának nyilvános bejegyzéseiben), miközben az FPÖ sehogy sem tud a belső válságából kikecmeregni.

Strache üti ki az FPÖ-t a bécsi választáson?

Pénteken Johannes Huber újságíró-elemző, a dieSubstanz.at blog szerzője, az FPÖ korábbi szóvivője „Strache már nyert” címmel közölt vendégkommentárt a Vienna.at portálon.

Huber azt írta: Strache fő célja az, hogy a jövő évi bécsi tartományi-önkormányzati választáson önálló listával induljon, és már zajlanak is az előkészületek, a politikus gyűjti a támogatókat. Az FPÖ ugyanakkor úgy viselkedik, mintha már előre elvesztette volna a választást. Huber szerint okkal:

a bécsi FPÖ-sök mind Strachétól függtek, az új bécsi elnök, Dominik Nepp szinte ismeretlen, és maga is Strache tanítványa.

Nepp azt állítja: egységes mögötte a párt, ám, ha Strache valóban felállít egy saját listát, akkor többen is otthagyhatják a Szabadságpártot.

„Nepp tudja, hogy nincs esélye egykori mesterével szemben”

- fogalmazott Huber.

A korábbi szóvivő emlékeztetett rá, hogy 2015-ben Strache olyan jó eredményt ért el a bécsi választáson - csaknem 31 százalékot -, hogy ahhoz képest az FPÖ csak veszteni tud. Strache önálló listája ezzel szemben nulláról indul, azaz ahhoz képest csak erősödni tud. Huber szerint egyértelmű, hogy a szabadságpártiak kinek az oldalára akarnak állni, ha a győztesek vagy a vesztesek közül kell választaniuk.

Az FPÖ országos szinten is gyengélkedik: nincs esélyük a kormányzásban való részvételre, és közeleg egy valódi vezetőválság. Huber úgy látja, Norbert Hoferrel (az FPÖ jelenlegi elnökével) nem lehet ellenzéki politizálást folytatni, „ő egy jóságos nagybácsi típus, akit sokan inkább köztársasági elnökként tudnak elképzelni”, de Herbert Kicklnek, az FPÖ frakcióvezetője se könnyű, nincs erős támogatottsága a párton belül. Strachénak azonban mindez jól jön, főleg mert a támogatói szemében alig vesztett a vonzerejéből: iszik, dohányzik, nyíltan beszél, ellenzi a bevándorlást és szemben áll az úgynevezett establishmenttel,

„szóval ő az egyetlen alternatíva azoknak, akik számára Sebastian Kurz túl sima modorú.”

Strache januárban jelentheti be az új pártját

Az Österreich vasárnapi számában arról írtak, hogy a következő hetekben dönthetnek Strache kizárásáról az FPÖ-ből, a párt bizonytalan ebben a kérdésben, mert formálisan nincs oka a kizárásnak. Strache viszont már egy új projekten dolgozhat a 2020-as bécsi választásra, de az sem kizárt, hogy már előbb is beülhet az önkormányzatba.

Osztrák sajtóinformációk szerint az FPÖ egyik befolyásos bécsi politikusa, Karl Baron (ő a bécsi elnöke a Freiheitliche Wirtschaftnak, ami az FPÖ érdekképviselete az osztrák gazdasági kamarában) úgy dönthet, hogy visszaadja az önkormányzati mandátumát. Baron Strachéhoz lojális, nem Nepphez, és ha visszaadja a mandátumát, azt nem kaphatja meg más, mint a volt FPÖ-elnök, aki Baron választókerületében indult 2015-ben, csak nem vette át a mandátumát. Ha Strache még talál magának két támogatót, új frakciót is alapíthat a bécsi önkormányzatban (ami egyúttal tartományi parlament is).

Az Österreich szerint a volt FPÖ-elnök egy új PR-stratégián dolgozik Gernot Rumpolddal, Jörg Haider egykori kampányfőnökével, az anyagi bázist két nagyvállalkozótól, Harald Fischltől és Frank Stronachtól remélheti (utóbbival a napokban tárgyalt Strache). A lap úgy tudja, hogy az új párt megalakítását januárban jelenthetik be.

Strache ultimátuma

Hétfőn a sajtóinformációkra reagálva a párttagsága felfüggesztése óta Strache az első interjúját adta a lapnak.

„Egy Ibiza-bűnszövetkezet áldozata lettem, titkosszolgálati módszerekkel kíséreltek meg ellenem karaktergyilkosságot elkövetni. Az akkori kormány megmentése érdekében lemondtam, és tovább harcolok a rehabilitációmért az egyre abszurdabb vádakkal szemben. Természetesen, továbbra is el fogom mondani nyilvánosan a véleményemet, ezt szabadságpárti gondolkodású emberként nem tilthatja meg nekem senki”

- jelentette ki Strache az Österreich bulvárlapnak.

„Felajánlottam azoknak, akik évekig harcostársaim voltak, az általam felépített és javasolt utódaimnak, az FPÖ új bécsi vezetésének, hogy tegyünk lehetővé egy közös utat, oldjuk fel a felfüggesztést, és tegyük lehetővé, hogy az FPÖ bázisa demokratikus módon hozzon döntést a 2020-as bécsi választásokkal kapcsolatban. Nepp tartományi vezetőnek most döntenie kell, szeretne-e közösen egy sikeres FPÖ-s jövőt Bécsben, vagy sem. Egy demokráciában a választónak mindig igaza van”

- fogalmazott ultimátumszerűen a volt FPÖ-elnök.