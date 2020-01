Megbénulhat a sürgősségi ellátás, ha az orvosoknak nem sikerül megállapodni a kormánnyal

Belátható időn belül összeomolhat a sürgősségi ellátás, ha Kásler Miklós minisztériuma nem rendezi az orvosi fizetéseket. A Magyar Orvosi Kamara elkészítette a bérajánlatát és megfogalmazta követeléseit, a szervezet erről egyeztetett sztrájktárgyalás keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A fővárosi sajtótájékoztatón a MOK elnöksége arról beszélt, hogy csak így lehet itthon tartani az orvosokat. Kincses Gyula elnök szerint tárgyalások felgyorsultak, de nemcsak a fizetésekről, hanem az egész egészségügy átalakításáról is fognak szólni, a december 23-án megjelent kormányrendelet mentén tekintik át a lehetőségeket. Ha nincs megállapodás, tömegesen mondják fel az önkéntes túlórát.

Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke ismertette a szervezet honlapján nemrég nyilvánosságra hozott bértáblát. A tervezet szerint egy rezidens alapbére bruttó 687 ezer forint, egy pályakezdő szakorvosé pedig 1,15 millió forint lenne, egy 37 éve pályán levő szakorvos pedig kétmillió forint feletti alapbért kapna havonta. A javaslat alapja Stájerország egészségügyi modellje volt, az ottani kereset 70%-át kérik az Emberi Erőforrások Minisztériumától az összes, közfinanszírozott ellátásban dolgozó orvosnak.

Álmos Péter szerint abból indultak ki, hogy egy ilyen léptékű béremeléssel nem érvényesülne a külföldi bérek másfél évtizede tartó elszívóhatása. A javaslat arra is jó lehet, hogy hazacsábítsa a jelenleg külföldön dolgozó orvosokat. Álmos Péter szerint

"a magyar orvos ma nem egészséges, a rendelkezésre álló adatok szerint a nyugdíjkorhatárt nagyon kevesen érik meg, de nem is opció a nyugdíjba menetel, mert olyan kevesen vagyunk, hogy a legtöbb nyugdíjas kolléga tovább dolgozik."

Kincses Gyula, a MOK elnöke azt mondta: alapelv, hogy az alapellátásban minden orvos megkaphassa a kért összeget, azok is, akik vállalkozóként dolgoznak. Hangsúlyozta, hogy az orvosokra vonatkozó javaslat nem ultimátum, nem sztrájktárgyalási alap.

Álmos Péter alelnök, Nagy Ákos alelnök, Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke és Lénárd Rita alelnök

Azt közösen állapítanák meg a tárgyaláson szintén részt vevő MSZ EDDSZ szakszervezettel, akik ugyan hasonló számokban gondolkoznak, de a részletkérdésekben - így például az indoklásban - egyelőre vannak eltérések.

A bérrendezést egy nagyobb 2021 januári és esetleg még kettő, kisebb léptékű emeléssel tartják elfogadhatónak.

Ezután elvárják a jogalkotótól azt is, hogy tegyék büntethetővé a hálapénz adását és elfogadását is, hiszen az emelésnek egyik célja a paraszolvencia felszámolása is.

Ha továbbra is csak ígérgetnek, abból nagy baj lesz

Ha nem sikerül megállapodni az Emberi Erőforrások Minisztériumával a béremelésről, akkor az orvosok tömegesen fogják felmondani az önkéntesen vállalt túlmunkát, többen már jelezték az erre irányuló szándékot. Ez azt jelenti, hogy a rendes munkaidejüket és a törvényben kiszabható 400 óra túlmunkát ugyan kitöltik, de azon felül nem vállalnak. Ez Álmos Péter szerint az ügyeleti rendszer összeomlását eredményezné, hiszen

annyi önkéntes túlmunkát vállalnak, hogy az ügyeleti ellátás gyakorlatilag erre épül. A túlmunka felmondásával három hónapja lenne a kormánynak megoldani a helyzetet.

Ennyi idővel előre szervezik meg az ügyeletet, ennyi idő telik el a felmondás és a tényleges leállás között.

Azt nem tudni pontosan, hogy mikor jöhet el az, amikor az orvosok tömegesen borítanak, Kincses Gyula ugyanakkor hangsúlyozta, rossz lenne alapból abból kiindulni, hogy nem sikerül megállapodni a minisztériummal.

Az a nagyságrend, amit mi hozzávetőlegesen becslünk, az a 2021-es költségvetésben - ha a kormány az egészségügyet tekinti prioritásnak - ez kigazdálkodható

- válaszolta a becsült költségekkel kapcsolatos kérdésre a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Kiemelte, hogy nem fognak beleszürkülni a "tárgyalgatunk, tehát vagyunk stratégiába", mert itt rövid,

belátható időn belül kell eredményeket elérni.