Polt Péter elé került a több millió palack megsemmisített Tokaji bor ügye

A Jobbik a Legfőbb Ügyészséghez és az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ) fordult az Alfahír cikke után, amiben bemutattuk, hogy az állami tulajdonú Grand Tokajnál nagyüzemben és szisztematikusan semmisítik meg a Tokaji borokat - ezt jelentette be az ügyészég előtt tartott közös sajtótájékoztatóján Magyar Zoltán országgyűlési képviselő, és Bíró László, a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei politikusa.

Állami borászat semmisíti meg a Tokaji borokat - exkluzív felvételek Az Alfahír és az N1TV szerkesztőségébe került egy titokban készült videófelvétel és több fotó is arról, hogy az állami tulajdonú Grand Tokaj szegi pincéjében védett, hungarikumnak számító Tokaji borokat öntenek ki a palackokból, majd semmisítenek meg. Exkluzív videó a készletmegsemmisítésről A felvételen látszik, hogy a munka jól szervezett, és nagy üzemben zajlik, s palackok ezrei végzik konténerekben.

Magyar Zoltán brutálisnak, felesleges pazarlásnak és példátlannak nevezte azt, ami a Grand Tokaj szegi pincéjében zajlik. A Jobbik agrár szakpolitikusának becslése szerint

az elmúlt fél évben több millió palack Tokaji bort semmisítettek meg.

Hangsúlyozta azt is, hogy semmilyen szakmai indok nem volt erre, hiszen még a cég dolgozóinak saját bevallása szerint sincs semmiféle minőségi probléma a Tokaji borokkal. Így továbbra sem lehet tudni, mi lehetett a mérhetetlen pusztítás oka - tette hozzá.

A képviselő súlyosbító körülménynek nevezte, hogy az UNESCO világörökség részét képző területen működő borászatról van szó, ami ráadásul hungarikumnak minősülő terméket állít elő.

Eddigi információink szerint szélvédőmosó folyadékként végzik a Tokaji borok egy külsős cég által

- mondta el.

Bíró László és Magyar Zoltán az ügyészség előtt MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Zoltán ezért hangsúlyozta, az ügyészségnél és az ÁSZ-nál is bejelentést tesznek, és az érintett hatóságoknál kezdeményezik, azonnal vizsgálják meg, hogy az állami tulajdonú Grand Tokajnál mi történik. Lapunk érdeklődésére a politikus közölte, az ügyészséget azért keresték meg, mert azt feltételezik, hogy a borok megsemmisítésével btk-ba ütköző cselekményeket követhettek el, az ÁSZ-t pedig azért, mert állami tulajdonról van szó, és hűtlen kezelést gyanítanak.

Magyar optimista: Polték átvették



Az Alfahírt utólag arról tájékoztatta Magyar Zoltán, hogy a bejelentésüket Polt Péter legfőbb ügyész titkársága átvette. A politikus optimistán nyilatkozott, mint mondta, olyan bizonyítékokat csatoltak a levélhez, ami alapján egy jogállamban meg kell indítani az érdemi vizsgálatot.

"Jelen pillanatban Tokaj-Hegyalján folyamatosan üvegcsörgés közepette telnek a napok"

- kezdte a tarcali illetőségű Bíró László, és ő is kiemelte, hogy "a finom Tokaji nedűvel" feltöltött palackokat válogatás nélkül öntik ki 1 köbméteres IBC tartályokba.

"Ne beszéljünk félre! Itt nem szellőztetés, nem újrapalackozás van"

- fogalmazott a politikus, aki szerint egyértelmű, megsemmisítés zajlik.

"Jól látják, jól hallják, a Tokai Szamorodniból, és azokból a hungarikumokból, amit az utóbbi időszakban megtermeltek Tokaj-Hegyalján, semmi más nem marad, csak az, amit szétkennünk a téli időszakban a szélvédőnkön"

- tette még hozzá.

Bíró László egyébként felhozta azt is, hogy Tokaj-Hegyalját eddig is "borzasztóan sújtotta" a kormány térségre kivezetett gazdasági rendszere: példaként felhozta, hogy a hozamkorlátozás eredményeként a zárt borvidéken gazdálkodók négyzetméterenként 70 dekagramm szőlőt adhatnak le.

Tegnapi cikkünkben is megírtuk, hogy kerestük a Grand Tokajt, azonban nem válaszoltak a kérdéseinkre. Természetesen a céget ma is megkeressük, de Magyar Zoltán országgyűlési képviselőként maga is időpontot kért a mai napon az állami tulajdonú cégtől, hogy a helyszínen vizsgálódhasson.