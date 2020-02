Arra kérnek minden országgyűlési képviselőt, hogy hozzák nyilvánosságra a családtagjaik vagyonnyilatkozatát

A Jobbik továbbra is kötelezővé tenné, amit a párt képviselői már régóta meg is tesznek, hogy az országgyűlési képviselők családtagjai is hozzák nyilvánosságra a vagyonnyilatkozataikat, és legyen vagyonosodási eljárás minden képviselőnél. Ennek érdekében Csányi Tamás és Szilágyi György közösen nyújtottak be egy szigorító törvényjavaslatot a héten.

A jobbikos képviselők évek óta nyilvánosságra hozzák a saját vagyonnyilatkozatukon túl a velük egy háztartásban élő családtagjaik nyilatkozatait.

"Ez a korrupciómentes politikai közéletnek a nulladik lépése, ezért ismételten felszólítom az összes parlamenti képviselőt, hogy kövesse a Jobbik példáját, és hozza nyilvánosságra az összes családtag vagyonnyilatkozatát! Üdítő kivétel az LMP frakció, amely belátta ennek a fontosságát és már megtette ezt. Mi a beadott törvénymódosító javaslattal megpróbálunk érvényt szerezni a szavunknak. Az továbbra is kérdés, hogy miként sikerül: befogadják-e a kormánypártiak, vagy ismételten lesöprik az asztalról?!"

- fogalmazott a javaslatával kapcsolatban Csányi Tamás.

Emlékezetes, legutóbb a tegnapi napon bizonyosodott be, hogy a hazai vagyonnyilatkozati rendszer elavult. Soroksár kormánypártok által támogatott polgármestere, Bese Ferenc például egy ingatlantulajdonrészt felejtett ki, aminek aztán a rekonstrukciójára 60 millió forint közpénzt szavazott meg a kormánypárti többségű képviselő-testület.