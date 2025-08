Gyenes Géza: kiemelten fontos visszaállítani a kórházi ellátást az Újpest, Újpalota, Káposztásmegyer körzetben

Gyenes Géza orvost indítja a Jobbik Budapest 13. számú választókerületében országgyűlési képviselőjelöltként a 2026-os országgyűlési választáson – hangzott el az ellenzéki párt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján. A jobbikos politikus korábban 21 évig háziorvosként praktizált, majd a Magyar Orvosi Kamara országos vezetésében vállalt szerepet titkárként, főtitkárként, hivatalvezetőként. Gyenes Géza felidézte, a Jobbik egészségügyi programjának kidolgozásában részt vett már a 2010-es választás előtt, majd

2010 és 2014 között a Jobbik országgyűlési képviselőjeként az Egészségügyi Bizottság alelnöke volt.

Az Újpestet, Újpalotát és Káposztásmegyert is magába foglaló választókerület jobbikos jelöltje a körzetben a szociális bérlakások támogatását tartja fontosnak, emellett pedig ő is rámutatott,

a közbiztonság helyzete javításra szorul.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztését is fontos feladatának tartja Gyenes Géza, így például az eredeti terveknek megfelelően a 3-as metró meghosszabbítását Káposztásmegyerig célként fogalmazta meg.

A Jobbik egészségpolitikusa aláhúzta,

a választókerületben a kormányzat megszüntette a kórházakat, ennek visszaállítása kiemelten fontos lenne.

Gyenes Géza ígéretet tett arra is, hogy minden olyan kezdeményezést támogatni fog, ami az önkormányzatok anyagi helyzetét javítja, így például a már Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által is kritizált szolidaritási hozzájárulás csökkentése vagy a gépjárműadó újra az önkormányzatokhoz irányítása is a jobbikos politikus javaslatai között lesz.

Adorján Béla, a Jobbik elnöke felidézte, ígéretükhöz híven a Jobbik önálló listával és 106 egyéni választókerületi jelölttel méretteti meg magát a 2026-os választáson. Az ellenzéki párt elnöke szerint

Gyenes Géza személye, életpályája és szaktudása sokat adhat hozzá a magyar belpolitikához egy olyan országban, ahol az állami egészségügyi szolgáltatórendszer összeomlott.

A Jobbik elnöke azt mondta, nemcsak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra is szükség van, ami megteremti a többpárti demokrácia alapjait. Kiemelte, céljuk, hogy az Országgyűlés 2026-tól „az érdemi törvényhozás háza legyen”, ahol a képviselők szakmai alapon képesek vitatkozni egy élhetőbb ország megteremtése érdekében. Ennek egy meghatározó alakja lehet Gyenes Géza – méltatta pártja jelöltjét Adorján Béla.