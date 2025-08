Kemény csapatot rakott össze Orbán Viktor

„Megkezdődött a digitális honfoglalás, már 55 ezer tagunk van” – közölte Orbán Viktor Facebook-videójában. A kormányfő az egyes számú Digitális Polgári Kör (DPK) megalapítása óta eltelt időszak eredményeiről számolt be, és azt mondta: az első DPK megalakítása óta

„valóságos online forradalom zajlik Magyarországon”.

Orbán Viktor azt állítja, több mint ezer DPK-t szeretnének alapítani a fideszesek, ezeket most bírálják el.

„Aki még nem tette, csatlakozzon!” – szólított fel a miniszterelnök a posztban.

Orbán Viktor azt is közölte, az első huszonöt DPK-t már be is jegyezték, és a vezetőik neveit is közzétette.

Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós

Gazdálkodj okosan – Palóc André

Üzleti – Nagy Elek

Sportolók – Baji Balázs

Háborúellenes – Kiss Rajmund

Drogellenes – Horváth László

Migrációellenes – Dezső Tamás

Gyermekvédelmi – Király Nóra

Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál

Roma – Sztojka Attila

Vidéki – Gyopáros Alpár

Egészséges nemzetért – Takács Péter

Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin

Női – Marsi Anikó

Zebra – Kocsis Máté

Bántalmazott nők – Vitályos Eszter

Fradi – Kubatov Gábor

Tudomány és AI – Jakab Roland

Budapesti – Szentkirályi Alexandra

Büszkeség – Schmidt Mária

Jó arcok – Dopeman

Beszélgető – Skrabski Fruzsina

Nemzetek Európája – Bóka János

Családokért – Gyurkó Kata

Keresztény – Máthé Zsuzsa

Látható, több kormányzati felsővezető (miniszter, államtitkár) is szerepel a névsorban, így felmerül a kérdés,

ha ők a DPK-jukat igazgatják, ki fogja az ország ügyeit intézni?

Hogy a Fidesznek mi lehet a célja és módszere a tusványosi beszédben életre hívott DPK-kal, arról ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

És hogy ennek milyen hatása lesz az utca emberének életére, azt ebben a cikkünkben részleteztük: