Keresztbe tehet a koronavírus a március 15-i ünnepségeknek?

Szerdán hivatalosan is bejelentették, hogy Magyarországon is azonosítottak két koronavírus által fertőzött személyt. Noha a nemzetközi tendenciákból kiindulva várható volt a vírus megjelenése az országhatárokon belül –főleg, hogy több fertőzött turista is megfordult Budapesten-, az eddigi előkészületek új fázisba érkeztek, ettől a ponttól kezdve felgyorsulhatnak az események.

A járványügyi intézkedések leginkább a tömegrendezvényeket érinthetik, ez jól látható azokban az országokban is, ahol a vírus miatt fontos sportesemények, kulturális programok maradnak el, vagy akár a tanítást is felfüggesztették.

Magyarországon a március 15-i megemlékezések országszerte olyan programokat ígérnek, ahol nagy számban gyűlnek össze emberek, így egyelőre nyitott kérdés, hogy az elkövetkezendő másfél hét során hogyan alakulnak a fertőzések, kell-e járványtól tartani, vagy csupán elszigetelt esetekről beszélhetünk majd.

Szerda este kiadott közleményében a Jobbik azt javasolta a kormánynak, hogy fontolja meg az 1000 főnél nagyobb, zárt térben tartandó rendezvények betiltását a fertőzésveszély miatt. Szintén javasolják az önkormányzatoknak és a rendezvényszervezőknek, hogy végezzék el a kockázatelemzéseket az 1000 fő feletti, nyílt térben tartandó tömegrendezvények vonatkozásában is, különös tekintettel a résztvevők várható összetételére és az ezzel összefüggésbe hozható fertőzésveszélyre.

Az ellenzéki párt kéri, hogy már most készüljön világos és közérthető útmutató az iskoláknak, az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek a március 15-ei ünnepségek zárt vagy nyílt térben való biztonságos megrendezésének érdekében.

„Közös érdekünk, hogy a két hét múlva kezdődő ünnepi megemlékezéseket a koronavírus-járvány közben is meg lehessen tartani, de úgy, hogy az abban résztvevő megemlékezők egészsége ne kerüljön veszélybe!”

- írták.

Szerda kora este Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs ügyeleti központ vezetőjének rendkívüli sajtótájékoztatója előtt néhány perccel külön Facebook-videóban jelentette be, hogy két Budapesten tanuló iráni diák szervezetében mutatták ki a koronavírust. Egyikükről már tudni lehet, hogy a Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója. A két diák állapota egyébként kielégítő, jelenleg a Szent László Kórházban különítették el őket.