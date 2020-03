A tankok után újra német hadieszközöket vásárolhat a kormány?

Április elején Budapesten találkozik Orbán Viktor és Hubert Aiwanger bajor miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter, a Népszava értesülései szerint egyre több jel utal arra, hogy a harckocsik után ismét a németektől vásárolhatunk hadieszközöket.

Münchenben működik az ARTEC Rheinmetall Defence cég, az egyik legkorszerűbb német fejlesztésű páncélozott csapatszállító, a Boxer gyártója. A lap úgy tudja, hogy Orbán Viktor február elején Berlinben is tárgyalt további katonai beszerzésekről, szerintük ennek logikus következménye lehet Aiwanger érkezése, de információik szerint inkább pártközi jellegű a látogatás, ami azért lenne érdekes, mert a politikus a Freie Wähler elnöke, akik az EP liberális frakciójában ülnek.

A Népszava forrásai szerint a konkrét beszerzések kapcsán elsősorban az elavult szovjet csapatszállítók, a BTR-ek cseréje merülhet fel. Korábban úgy tűnt, hogy ezen a területen a török Ejder Yalcin lehet a befutó, a budaörsi kiállításon be is mutattak egyet belőle, de a szerződést továbbra sem írták alá. Ráadásul a törökök közben megtámadták a kurdokat Szíriában, ennek hatására több EU-tagállam is bojkottálja a hadiipari együttműködést Törökországgal.

Ezen kívül szükség lenne lánctalpas csapatszállítókra, ebből két verzió állhat rendelkezésre: a még 70-es években hadrendbe állított Marder és a 2015-ös Puma, a Népszava szerint a tatai lövészdandár vezetése utóbbi mellett tenné le a voksát.

Magyarország már így is a német hadiipar legnagyobb beszerzőjévé vált, például a 44 darab Leopard 2A7+ nehéz harckocsi vásárlásával: