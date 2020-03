Némi erősödés után újabb történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben. Az eurót ekkor 340,99 forinton jegyezték. Azóta valamelyest erősödött, 12 óra előtt 10 perccel 340,88 körül mozgott.

A következő napokban is elsősorban a nemzetközi hangulat függvényében alakulhat a forint árfolyama, ezért könnyen elképzelhető, hogy újabb mélypontra süllyed majd. A koronavírus miatt például a cseh korona a mai napon 2%-ot is zuhant, de az amerikai dollár is nagyon rosszul áll.