Áttörték az oroszok a frontot, az ukránok az Azovban bíznak

A Kyiv Independent és az ukrán hadijelentéseket összesítő OSINT-források szerint az orosz csapatok a Dobropillia–Kramatorszk főútvonal felé nyomulnak, több környező településen megerősítve állásaikat. A mélyen benyúló ék közvetlen fenyegetést jelent Pokrovszk, valamint Kramatorszk és Szlovjanszk utánpótlási útvonalaira; a főútvonalhoz több helyen már közel értek, egyes szakaszok pedig tűz alatt állhatnak.

A pokrovszki térség súlyát az is jelzi, hogy az Azov bevonása mellett több ukrán alakulat mozgósítása is zajlik. Az orosz előrenyomulás módszereit a helyszíni beszámolók kis létszámú beszivárgó csoportokként írják le, amelyek megkerülik az első védelmi vonalakat, majd hátul összeállva új állások elfoglalására törekednek. Ezek a mozgások egybevágnak a legutóbbi hadműveleti értékelésekkel.

A harctéri fejleményekkel párhuzamosan diplomáciai nagyüzem kezdődött: európai vezetők és Volodimir Zelenszkij elnök közös egyeztetésre készülnek Donald Trump amerikai elnökkel az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozó előtt, attól tartva, hogy Kijev bevonása nélkül születhet megállapodás. Washington és európai fővárosok célja, hogy egységes álláspontot képviseljenek a tűzszünet és a biztonsági garanciák ügyében.

Közben ismét napirendre került a területi kompromisszumok kérdése. A The Telegraph még 2024 végén arról írt, hogy Zelenszkij ideiglenes területi átengedést is mérlegelne a „NATO-esernyőért” cserébe, amit diplomáciai úton, később rendeznének – ezt az értelmezést több lap is átvette. Az elmúlt napokban ugyanakkor az ukrán elnök és európai partnerei sorra leszögezték: Ukrajna nem hajlandó lemondani területeiről, és a bármiféle „földért békét” megállapodás csak további agresszióra ösztönözné Moszkvát.

A Pokrovszk körüli frontszakasz gyorsan változik; az orosz áttörés logisztikai csomópontokat fenyeget, az ukrán fél pedig az Azov és más erők bevetésével próbálja megállítani az előrenyomulást. A következő napokban az utánpótlási útvonalak sorsa és a védelmi vonalak stabilitása döntheti el, hogy az orosz részsikerek tartós előnnyé válnak-e.