Megszületett a döntés a népszavazásról: a DK és a Mi Hazánk elárulta a devizásokat

Az NVB szerdán, 2025. augusztus 13-án 8–2 arányban megtagadta a Jobbik országos népszavazási kérdésének hitelesítését, amely a devizahiteles végrehajtások és kilakoltatások felfüggesztését célozta az EU Bíróságának friss ítélete nyomán. A döntést a 39/2025. NVB-határozat rögzíti.

Mi történt?

A Nemzeti Választási Bizottság augusztus 13-i ülésének napirendjén szerepelt a Jobbik kérdése, amely azt célozta, hogy az Országgyűlés törvényben függessze fel a deviza alapú kölcsönszerződésekből eredő végrehajtási eljárásokat, amíg meg nem születik az Európai Unió Bíróságának C-630/23. számú ügyében hozott döntéssel összhangban álló törvény.

Az NVB 8 igen és 2 nem szavazattal tagadta meg a hitelesítést.

Kik szavaztak és hogyan?

A Jobbik közleménye szerint a két nem szavazat – amely a hitelesítés mellett szólt – a Jobbik és az MSZP delegáltjától érkezett, míg

a Fidesz álláspontját támogató igen voksok között ott volt a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk megbízott tagja is.

A párt élesen bírálta azokat, akik – megfogalmazásuk szerint – „a kilakoltatások folytatása mellé álltak”, és hozzátették: „a devizahitel-károsultak mellett nem csak szavakban kell kiállni, hanem tettekben is.” (A párt állítását az NVB frissített jegyzőkönyve fogja tételes szavazólistával megerősíteni; a testület aktuális összetétele itt érhető el.)