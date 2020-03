Franciaországban 100 ezer rendőrt vezényelnek az utcákra az új koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások betartatására - jelentette be Christophe Castaner francia belügyminiszter Párizsban hétfő éjjel.

Castaner azt is tudatta, hogy az utcákon ellenőrzőpontokat állítanak fel, és aki megsérti a kijárási tilalmat, az akár 135 eurós (mintegy 46 ezer forintos) bírságra számíthat.



"Maradjanak otthon" - nyomatékosította Castaner.



Emmanuel Macron francia elnök hétfő este drámai hangvételű tévébeszédben jelentette be, hogy keddtől mindenki csak halaszthatatlan ügyben hagyhatja el a lakhelyét, ha munkába vagy bevásárolni indul. Külön felszólította a franciákat, hogy csak a legszükségesebb dolgokért induljanak el, egyébként senki ne menjen el otthonról.



"Háborúban állunk" - hangoztatta beszéde során többször a francia államfő, bejelentve egyúttal, hogy a többi uniós országgal együttműködve kedd déltől 30 napra lezárják a schengeni övezet külső határait.



Az új koronavírus az év elején a kínai Hupej tartományból kezdett terjedni. A hétfő esti hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma Franciaországban 6633 volt, ami több mint 1200-zal haladja meg az előző napi adatokat, a halottak száma pedig 21-gyel 148-ra emelkedett.



Szombat este a kormányzat már kihirdette a járványhelyzet legsúlyosabb fokozatát, s jelezte: csak a létfontosságú nyilvános helyek, az élelmiszerboltok, a dohányboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a benzinkutak lehetnek ezentúl nyitva, és mindenkinek a legszükségesebbre kell korlátoznia a mozgását, amiért a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzés egyre erősebben terjed az országban. Vasárnap viszont a franciák többsége fittyet hányt a kormányzat kérésére, a napos tavaszi időben tömegek tartózkodtak az utcán és a parkokban, amit a politikusok többsége szóvá is tett, felelőtleneknek nevezve az állampolgárokat.