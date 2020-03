4U! Érted! Értetek! – üzenték a budapesti szállodák ablakai

Közös kampányt indított a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Az üresen álló budapesti szállodák ablakaiban sötétedés után a 4U! üzenetet jelenítették meg. A For You!, vagyis az Érted! Értetek! feliratot a szobák fényei adták ki. Budapest ezzel az apró és mindenki számára érthető gesztussal próbáltak szolidáris lenni a világ többi városával, ahol hasonló gondokat eredményez a koronavírus okozta válság – írja a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. A turizmus és a vendéglátóipar teljes leállása, a kijárási korlátozás és a bizonytalanság egyformán sújt minden nagyvárost, céget, polgárt és azokat, akik ebben a rendkívüli helyzetben is működtetik a várost. A 4U! felirat nekik is szólt – tájékoztat a fővárosi cég.

Hotel Marriott Lénárd Tamás / BVA

A kezdeményezők a kampánnyal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy

ezt a válságot a városok és városlakók csak közösen, egymásra odafigyelve, toleránsan és empatikusan tudják átvészelni és leküzdeni. A fény és az egymásra fordított figyelem pedig reményt és kitartást ad sokaknak ebben a nehéz időszakban.

Hotel Intercontinental Lénárd Tamás / BVA

A nemzetközi #Light4Eachother, #Light4U kampánytól a kezdeményezők azt várják, hogy más városok is átveszik az üzenetet és tovább terjed a közösségi médiában az együttérzésre buzdító kedves gesztus.

A performansz vasárnap este fél nyolc után volt látható a fővárosban.