Kormánylap: kötelező lehet a védőmaszk, de kinyithatnak a kávézók, szállódák is

A Magyar Nemzet nevű kormánylap fontos járványügyi változásokról értesült. Ezek alapján megállapítható,

a kormányzat szerint javul a helyzet, és a maszkhasználat fontosságát is felismerték.

Az eddig központi kommunikációnak némileg ellentmondva, a kormánylap információi szerint jövő héttől országszerte mindenkinek előírhatják a védekezést segítő viseletet, ha üzletbe vagy vendéglátóhelyre megy, illetve kötelező lesz az arcmaszkok használata a nyilvános, zárt terű vagy csoportosulásra alkalmas helyeken.

Hazatalálnak a maszkokA kötelező maszkhasználatról nemcsak szakmai, de politikai vita is zajlott. A kormány eddig azt kommunikálta, hogy az egészséges embereknek, vagy magukat egészségesnek gondoló embereknek nem kell maszkot viselnie, így az eddig megérkezett 86 millió védőmaszk egy része a raktárakban van, másik részét pedig külföldre ajándékozták."Egy hónapja követeljük a kormánytól minden felszólalásban Parlamentben, parlamenten kívül, hogy vezessék be a kötelező közterületi maszkviselési szabályt, úgy hogy az ehhez szükséges eszközt, maszkot az állam biztosítsa a lakosoknak. Annak örülünk, hogy ennek a fontosságát a Kormány is felismerte, lényegében legutoljára. Már az önkormányzatok, a kormányzati konferencián a szakemberek is ezt javasolták. Orbánék késlekedése csak annyit jelent, hogy ezalatt az idő alatt is olyanok betegedtek meg, vagy haláloztak el, akiknek a halála megbetegedése megelőzhető lehetett volna. Az egy hónapos csúszás azt is jelenti, hogy ennyivel lassabban fogunk "átjutni" a nehézségeken, ami tovább tépázza majd meg a gazdaságot és munkahelyek ezreit fogják elveszíteni az emberek feleslegesen. Ha hamarabb lép a Kormány munkahelyek ezrei menekültek volna meg. Érdekes adalék, hogy Orbán egy hónappal ezelőtt még azt üzente az embereknek, hogy ő nem tud biztosítani maszkot mindenkinek, varrjon mindenki magának otthon maszkot. Reméljük most nem úgy akarják megoldani, ahogy Orbán javasolta, azaz mindenki kezdjen el varrni, hanem végre az emberek is látni fognak valamit abból a több tízmillió számra behozott maszkból, amelyből a magyarok még nem kaptak, de már jutott Albániába, Boszniába de még Szlovéniába is. Végre 'hazatalálhatnak' a maszkok" - értékelte a helyzetet Lukács László György, a Jobbik egészségügyi szakpolitikusa.