Emberek kontra Országgyűlés

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Az Iránytű Intézet minap közzétett felmérése szerint a felnőtt magyarok 42 százaléka nem választ pártot, hivatalos fogalmazással ezeknek az embereknek nincs „pártpreferenciájuk”.

Durván nyolcmillió választó van, megszépítő kifejezéssel „választópolgár”. A 42 százalék tehát cirka 3,3 millió embert jelent.

A következő időszak legizgalmasabb kérdése, hogy ki ez a 3,3 millió, mit gondol az országról meg a világról, és főleg, hogy hol van. Hol, hogyan lehet elérni?

Ha megfordítjuk vizsgálódásunk irányát, könnyebben találunk válaszokat. A Fidesznek az Iránytű 29 százalékot mért, tehát 2,3 millió embert. Őróluk egész jól tudhatjuk, hol vannak, elég felütni az előző országgyűlési választások eredménysorait, 2018-ban ennél jóval többen szavaztak rájuk, tehát valószínűleg ott vannak, ahol akkor is voltak, csak most kicsivel kevesebben. Segítenek a tavalyi önkormányzati választási adatok is, jól kirajzolódik, hol roppant meg a nyomasztó Fidesz-fölény.

Mégsem tudunk meg mindent, ha a választási térképet nézegetjük. Nem kapunk választ arra a – talán legfontosabb – kérdésre, hogy mit is akarhat az a 3,3 millió, aki nem választ pártot.

A közéletről gondolkodást segítik a tudományos intézmények, a kutatások, de nem érdemes leváltani az empíriát sem – hogy tudományosan fogalmazzunk. Magyarán sokat kell(ene) beszélgetni emberekkel, mégpedig találomra kiválasztottakkal, lehetőleg idegenekkel. Nekem kb. két hónapja például ezt mondta egy nő:

„A Fidesz eltiporta ezt az országot. Öt szakmám van, de nem találok 200 ezer forintosnál jobb munkát, 230 ezerért 12–14 órákat kellene dolgoznom. El fogok menni, nincs választásom.”

Tulajdonképpen ugyanezt a célt, a pőre valóság megismerését szolgálhatná a szabad sajtó is, de azt felzabálta a Fidesz, egészen pontosan egyes-egyedül Orbán Viktor. (Igen, a Fidesz és a KDNP képviselői tudják a legjobban, hogy nekik nincs sajtójuk, rettegnek is a „Fidesz-sajtótól”.)

Ha szétszálazzuk a választási eredményeket, plasztikusan látszik: a Fidesz hatalmas bázist épített magának a szerencsétlen sorsú, tanulatlan emberek lakta, nyomorgó településeken. Nem kell ezen meglepődni, a világtörténelemben mindig így volt, a császár a tehetős középosztályok ellenében az underclassra, a plebsre építette a hatalmát. Panem et circenses!

Megvédelek titeket a gyűlöletes migráncsoktól, és majd kaptok segélyt...

A Fidesz népszerűsége ott roppant meg, ahol tanultabb, módosabb emberek élnek. Önálló egzisztenciák. Olyanok, akik tudnak, szoktak gondolkodni, akiket bőszít a primitív duma. Ezen néprétegeken belül a Fidesz két érvet tudhat maga mellett: hogy „keresztény” és „nemzeti” párt. Ezért találkozhat a középosztályi hírfogyasztó lépten-nyomon a két mantrával, hogy „megvédjük a kereszténységet” és „megvédjük a nemzetet, a szuverenitást”.

Csakhogy ezt már egyre kevesebben hiszik el. A kereszténységüket komolyan gondoló honfitársaink egyre rosszabbul érzik magukat, a nyilvánvalóan bűnös, teológiai értelemben sátáni kormányzás (rágalmaz, gyűlölködik, korrupt) támogatása egyre nehezebb. Önmagukat kell becsapniuk ahhoz, hogy szeressék Orbánt és csapatát.

A „nemzeti érzés” keményebb dió. A kormányzat tudatosan fűti a több évszázados, egyébként mindig is káros sérelmi reflexeket. Láthatóan működik a „Brüsszel/Juncker/Soros támadja, megalázza a magyarokat”, Merkel el akarja nyomni Magyarországot”, „az osztrák kancellár labanc” stb. Sokakat lehet zsibbasztani ezekkel a kábító dumákkal.

Azonban nem lehet örökre kizárni a valóságot. Minél tovább hülyíti magát az ember vagy egy egész nép, annál fájdalmasabb lesz a frontális ütközés a tényekkel.

A Fidesz támogatottsága a gondolkodni képes és akaró rétegekben roppant meg, körükben olvad hétről hétre a kormány népszerűsége.

Friss példa a visszataszító nevű erőforrástárca vezetőjének tegnapi produkciója. Az ellenzéki kérdésre, amely egy 32 éves, kétgyermekes édesanya ellátatlanság okozta halálát hozta a Ház elé, professzor doktor Kásler Miklós miniszter, Magyar Nemzet Lelkiismerete díjas (2017), azt találta válaszolni, hogy a kérdező

„igaz történetekkel szórakoztatta a parlamentet” .

Professszor doktor Kásler Miklós, Magyar Nemzet Lelkiismerete díjas, 64 tudományos társaság és egyesület prominense, egyebek közt a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság vezetőségi tagja tehát ezt mondhatta a magyar országgyűlésben, kétharmados támogatottsággal a háta mögött!

Azért mondhatta, mert ez az országgyűlés ilyen. Ebből a kétszáz emberből húsz sincsen, akinek ott van a helye. A kilencven százalékuktól a magyar nép valójában megvonta már a bizalmat.

Magyarország jövője azon múlik, hogy lecseréljük-e a jelenleg kormányzó elitet. Többet ér ez a nemzet annál, hogysem ilyenek vezessék.