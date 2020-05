Bige László szerint „dilettáns, amatőr, semmirekellő emberek” politikai engedéllyel akarják megszerezni a vagyonát

Jól szervezett politikai támadásnak tartja Magyarország egyik leggazdagabb vállalkozója, Bige László az ellene zajló eljárást. Bigét börtönbüntetéssel és 135 millió forint állítólagos vesztegetési pénz elkobzásával fenyegeti az ügyészség, a műtrágyában is utazó milliárdos azonban az Indexnek küldött írásában hamis állításokról és politikai motivációkról írt.

Bige az Indexnek arról írt, hogy a hatóságok bevonásával szisztematikus hadjárat zajlik ellene, amelynek irányítója szerinte egyértelműen Csányi Sándor, de ehhez politikai engedély is kell, ami mögött feltételezhetően Orbán Viktort érthetjük.

„Aki azt gondolná, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere akart megvesztegetni valakit, téved. Másvalaki állította, hogy ő vesztegette meg Bige Lászlót – igaz, nem kapott érte semmit –, a hatóságoknak pedig a jelek szerint nem tűnik fel, hogy mennyire is nonszensz ez"

- írta, hozzátéve, hogy szerinte az egész vád megalapozatlan, nevetséges és megjátszott.

Bige szerint ellenfelei minden eszközt bevetnek ellene, még meg is fenyegették, hogy ha nem megy el Magyarországról, börtönbe fogják csukni. Közvetlenül két üzenetet is kapott erről, olyan szintről, hogy a fenyegetőzést komolyan is lehetett venni, ráadásul „kicsi példát mutattak is belőle”, de teljesen ok nélkül. Bige László ezt „köztörvényes bűnözésnek” tartja.

Ezen felül aggályosnak nevezte, hogy valaki tíz év után bejelenti, hogy állítólag valakit megvesztegetett, vádalkut köt és ezután bárkire büntetlenül mondhat bármit úgy, hogy az állításait nem tudja bizonyítani.

„Nagy erőfeszítéseket tettek, hogy ártsanak nekünk, velünk szemben szisztematikusan és kifejezetten az állami szervek – rendőrség, katasztrófavédelem, ügyészség, versenyhivatal – bevonásával elkövetnek mindent, hogy tönkretegyenek, de ez nem fog sikerülni”

- írta, hozzátéve: ami ellene zajlik az olyan, mintha a magyar Gazdaságvédelmi Akcióterv része lenne a magyar gazdaság egyik csúcsszereplőjének a tönkretétele, ezzel együtt bagóért való megszerzése, hatalomhoz közeli kezekbe játszása.