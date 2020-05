Gulyás Gergely: hétfőtől korlátozás nélkül látogathatók a fővárosi boltok is

Vasárnap éjfélkor megszűnnek a kijárási korlátozások Budapesten - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az M1-en, ahol részletesebben beszélt a feloldással kapcsolatos tudnivalókról.

A tárcavezető szerint hétfőtől

a közterületek, parkok és a szabadtéri játszóterek látogathatók (igaz, erről az Index szerint nem a kormány, hanem az önkormányzatok döntöttek korábban),

nyitva tarthatnak a strandok, a szabadtéri múzeumok, a fürdők és az állatkert,

hétfőtől nyithatnak az egyetemek, de erről mindenhol a rektor dönt,

a boltok korlátozás nélkül tarthatnak nyitva,

a piacok nyitvatartásáról és az időseknek fenntartott sávról a kerületi önkormányzatok rendelkezhetnek.

Az újranyíló éttermekben, kávézókban, cukrászdákban a teraszokat megnyithatják, de bent továbbra sem lehet fogyasztani. A védőtávolsággal kapcsolatos előírások betartatása az üzemeltető feladata lesz.

A vendéglátóhelyeknek nyár végéig nem kell közterület-használati díjat fizetni a teraszok után

- Gulyás szerint azért, mert ezek a helyek már így is óriási veszteségeket szenvedtek el. Meg lehet tartani az esküvőket, a miséket és a temetéseket is, június 15-től pedig 200 fősnél kisebb lagzit is lehet rendezni.

A kijárási korlátozás enyhítése mellett több szabályt továbbra is be kell tartani, így

az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön kötelező maszkot viselni,

a 65 év felettiek továbbra is 9-12 között látogathatják az üzleteket, a 65 év alattiak az ezen kívüli időszakban,

a másfél méteres távolság betartása is kötelező marad.

Gulyás Gergely megismételte Orbán péntek délutáni bejelentését, miszerint ha az enyhítés után sem változik a járványügyi helyzet, akkor a miniszterelnök május végén kérheti a felhatalmazás visszavonását.