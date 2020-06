Jakab Péter: a magyar munkavállalók érdekképviselete egy nemzeti minimum

Jakab Péter, a Jobbik elnöke kedd este az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt, és a beszélgetés elején rögtön tisztázásra is került a titulusa; kiderült, határidőn belül beadták a változásbejegyzési kérelmet a Fővárosi Törvényszék felé, ám annak átfutása akár hónapokig is eltarthat. Felidézte, hogy 2018 decemberében is papíron még Vona Gábor volt a Jobbik elnöke, miközben a gyakorlatban már Sneider Tamás vezette a pártot (nem olyan rég épp a Jobbik frakciójából távozó Sneider Tamás beszélt az Azonnalinak arról, hogy Jakab Pétert hivatalosan még nem jegyezték be pártelnöknek.)

A politikus beszélt a következő időszak céljairól is: egy olyan jövőképet akarnak felmutatni, hogy

mindenki a szabadság és a gyarapodás ösvényére léphessen, akik az elmúlt 30 évben nem kapták meg ezt a lehetőséget az aktuális kormányoktól.

Ezért hirdetik továbbra is , hogy Magyarországon minden embernek jár az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének az érvényesítése – fogalmazott Jakab Péter, hozzátéve: de a kormánytagok szerint minden rendben van vidéken.

Kitért azokra az utóbbi napokban felmerült vádakra is, miszerint a Jobbik balra tolódott.

„A magyar emberek érdekvédelme, a magyar munkavállalók érdekképviselete, az nem baloldali érték, hanem egy nemzeti minimum. Szeretném azt gondolni, hogy ezt mindenki így gondolja”

– hangsúlyozta.

Egyébként megerősítette, van nemzeti konzervatív párt a magyar politikai palettán, úgy hívják, hogy Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Jakab Péter beszélt arról is, hogy folyamatban van a párton belül egy tagrevízió. Ezzel kapcsolatban közölte, főleg vidéken sok a belépő, és alapszervezetek élednek újjá,

"ami továbbra is azt üzeni minden kételkedőnek, hogy a Jobbik a vidék pártja, és ha valaki le akarja váltani a kormányt, azt csak a Jobbikkal teheti meg”.

Hangsúlyozta Jakab Péter, hogy

a vidék Magyarországa nélkül elképzelhetetlen a kormányváltás.

Ami miatt megmozdulhat a vidék, az a súlyos mélyszegénység – utalt a korábbi parlamenti felszólalására a politikus. Emlékeztetett, nagyon sok munkát végeznek a vidéki magyar emberek, és azt látják, hogy a fővároshoz képest nincs megbecsülve a munkájuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például 140 ezer forinttal kap kevesebbet egy munkavállaló a fővárosi kollégájához képest. Amikor azt mondja a kormányzat, hogy Mészáros Lőrinc megadóztatása alaptörvény-ellenes,

„erre szisszenhet fel a vidéki magyar ember”

– idézte fel, hogy az Országgyűlés Gazdasági bizottságának fideszes többsége szerint azért nem lehet kivetni a Mészáros-adót a kormányközeli oligarchákra, mert az sérti a fideszes Alaptörvényt.

"Ezek a fiúk mindent el tudnak intézni, csak a saját kasztjuk megadóztatását nem"

– értékelte a helyzetet.

