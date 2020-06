Orbán is beállt a fehér felsőbbrendűséget hirdetők táborába?

Magyarországon sosem fogják magukra hagyni az egyenruhásokat - jelentette ki Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tisztavatóján.

A miniszterelnök a budai Várban, a Kapisztrán téren tartott ünnepségen azt mondta a Szent Korona másolatára esküt tevő végzősök előtt, hogy az egyenruhásokra váró jövő nem ígérkezik egyszerűnek. A kormányfő szerint ugyanis meglepő és felkavaró dolgok történnek egyes jómódú országokban. Bár nem említette konkrétan, nyilvánvalóan az Egyesült Államokban történtekre reagált, amikor úgy fogalmazott: "példátlan erőszakhullám söpör végig nagyvárosokon", a fegyveres szervezeteket "megalázzák" az utcán és a politikában is, "a közrend őreit rasszistának minősítik".

Orbán ugyanakkor azonnal hangsúlyozta: "Magyarország nem ilyen ország, és nem is lesz ilyen."

A miniszterelnök azt is mondta, Magyarországon minden élet számít. Ezzel megismételte a jelszavát annak az Amerikában indult - a fehérek felsőbbrendűségét hirdető - mozgalomnak, amely szerint "All lives matter!" (Minden élet számít!), ezzel is üzenve a május végi antirasszista tüntetéseket kirobbantó Black Lives Matter elnevezésű szervezet tagjainak.

Orbán kijelentette a hallgatósága előtt azt is: "önök biztosak lehetnek abban, hogy mi sohasem fogjuk magukra hagyni az egyenruhásainkat". Hozzátette:

"Mi azt a világot szeretjük, ahol rendezettség van, ahol a józan ész uralkodik, ahol a törvény az ártatlanokat, és nem a bűnözőket védi, ahol megvédjük magunkat a migrációtól, ahol az erőforrásokat a családok és a gyermekek jövőjébe fektetik."

A miniszterelnök szimbolikusnak nevezte, hogy a tisztavatást a budai Várban, "az ezeréves magyar állam központjában, szíve közepén" tartják, mert ez szerinte azt jelzi, hogy "a mi hazánk szíve közepe a törvényesség, a jog és a rend".

A miniszterelnök értelmezésében a hétköznapi hazaszeretet "a mindennapos érzete annak, hogy az ország, amelyben az ember él, a hazája, amelyből csak egy van". Ha ez az egy elvész, az ember csak olyan helyen folytathatja életét, amely valaki másé, és ahol "mi csak megtűrtek, jobb esetben befogadottak lehetünk" - fogalmazott beszédében Orbán.

"Ezért készen állunk, hogy nemzedékről nemzedékre megtartsuk, ha kell, megharcoljunk érte, mert ez a legértékesebb, amit a gyerekeinknek adhatunk" - mondta a miniszterelnök, aki szerint ha a most esküt tettek jó rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédelmisek akarnak lenni, a hazaszeretet mellett szükségük lesz önbecsülésre is.