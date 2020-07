Keresztes mindent megtesz, hogy ne maradjon következmények nélkül a PS újságírójának gyalázkodása

Ahogy arról beszámoltunk, a kormánypárti Pesti Srácok újságírója, Ambrózy Áron fenyegette - egy ideig... - Keresztes László Lórántot is (a Parlament jobbikos alelnöke, Brenner Koloman mellett), ezért megkerestük az LMP frakcióvezetőjét, mi a véleménye a kilátásba helyezett verésről.

"Megkeresem és a szart is kipüfölöm belőle" - fideszes újságíró fenyegeti a parlament alelnökét A Magyar Hang szúrta ki, hogy Ambrózy Áron kormánypárti újságíró (Pesti Srácok), aki jobbára antiszemita és gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal hívja fel magára a figyelmet, egy azóta már törölt Facebook-bejegyzésében arról értekezik, hogy több országgyűlési képviselőt is megverne, ha azok nem rendelkeznének mentelmi joggal, és kiesnének a parlamentből.



Nos, a politikus nem ijedt meg.

"Nem vagyok az a típus, aki különösképpen meghatódik egy ilyen fenyegetéstől, ezt az esetet pedig különösen szánalmasnak érzem"

- fogalmazott Keresztes, hozzátéve: Ambrózy volt az, aki a társaival a németek kiirtásán viccelődött egy közpénzből elindított YouTube-csatornán, ami miatt feljelentést tettek Brenner Kolomannal közösen.



Leszögezte:

mindent meg fogunk tenni, hogy ne maradjon következmények nélkül az a gyalázkodás, amit Ambrózy elkövetett.

A kormánypárti újságíró által csak "Horogkeresztes Lóránd"-nak nevezett LMP-s arról is beszélt, hogy hiába tartja magát a Pesti Srácok kereszténynek és konzervatívnak, ezeket az elveket nem lehet összeegyeztetni Ambrózy szavaival. Az meg végképp nem hozható párhuzamba a fenti értékekkel, hogy a poszt alatt "Ambrózy elvtársai" női politikusok megverésével is viccelődtek. Ez pedig különösen jellemző arra a körre, ami a Fidesz úgynevezett nemzeti konzervatív oldalát alkotja - tette hozzá.



Keresztes László Lóránt szerint az Ambrózy-féle stílus vált jellemzővé most már a kormányoldal habitusára, és a hozzá hasonló szereplők nagyban hozzájárulnak a közbeszéd eldurvulásához.