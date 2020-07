Életveszélyben az ex-Rogánné lakodalmán balesetező férfi, a rendőrség nem nyomoz

A Nemzeti Sport arról írt, hogy Rogán Antal exének, Gaál Cecíliának esküvői lakodalmán

a súlyos sérüléseket szenvedő 29 éves Borsos Olivér életveszélyes állapotban van és az életéért küzd.

A kormányközeli sportnapilap is megerősíti a 24.hu tegnapi értesülését, miszerint a fiatalember Borsos Olivér – aki korábban teniszezett, később sportpszichológusként dolgozott az érdi női kézilabdázók mellett és szintén tagja volt Balázs Attila stábjának – tisztázatlan körülmények között balesetet szenvedett. Információik szerint fejsérülést szenvedett és csigolyája is törött, amit Borsos Olivér édesapja is megerősített a portálnak.

Egyébként a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ma arról tájékoztatta az Alfahírt, hogy 2020. július 25-én hajnalban, egy tihanyi szálláshelynél történt baleset kapcsán sem a helyszínen, a rendőri intézkedés során a jelenlévők meghallgatásakor, sem az azóta eltelt időben

nem merült fel arra vonatkozóan adat a rendőrségnél, hogy a balesetet szenvedett férfi kábítószert fogyasztott.

"Az eset kapcsán eljárás nem indult"

- írták.

Ahogy arról írtunk, Rogán Antal korábbi felesége, Gaál Cecília a hétvégén ismét megházasodott; hozzáment Szendrei Dánielhez, a legmagasabban rangsorolt magyar teniszező, Balázs Attila gyerekkori barátjához és edzőjéhez.