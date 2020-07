Budai Lóránt: Lehetséges, hogy új választást kell kiírni Jászberényben

A jászberényi képviselő-testület fideszes képviselői ellehetetlenítik a munkát Jászberényben. Távolmaradásuk miatt nem sikerült dönteni egy 300 millió forintos beruházásról és ezért nem született döntés a helyi háziorvosi, illetve védőnői praxisokról sem. Az Alfahírnek nyilatkozó Budai Lóránt, Jászberény jobbikos polgármestere szerint a kormánypártnak és támogatójának a Mi Hazánk Mozgalomnak az felel meg a legjobban, ha bojkottjukkal minél rosszabb helyzetbe kerül az önkormányzat, ezért egy időközi választást sem tart kizártnak.

Volt már példa arra, hogy a Fidesz, illetve a Mi Hazánk Mozgalom képviselői nem jelentek a testületi ülésen, így téve lehetetlenné az érdemi munkát?

Ez az első ilyen eset volt, de ha jól emlékszem az elmúlt 30 évben sem volt erre példa. Halottam én is, hogy más önkormányzatoknál is voltak hasonló ügyek, de nálunk most történt először.

Beszélt esetleg valamelyik kormánypárti képviselővel erről?

Nincs rá lehetőség. Ők sajnos a közösségi oldalakon kommunikálnak. Tehát szemtől szembe nem akarnak velem tárgyalni csak üzengetni.

De mi lesz akkor, ha ez folytatódik? Végleg ellehetetlenül az önkormányzatban a munka?

Az összetétel miatt ezt sajnos megcsinálhatják máskor is. Dobrán Gyula, az egy szem Mi Hazánkos képviselő most már úgy tűnik a Fidesz-frakció külsős támogatója lett. Tehát ha ez így folytatódik, akkor el kell gondolkodni a hogyan továbbról, mert sajnos megtudják akadályozni a fontos döntések meghozatalát. Még az is lehetséges, hogy a testület feloszlatja magát és új választást kell kiírni. Nyilván ehhez kell a többség, ami most a Fidesz képviselőit jelenti. Sajnos az az érdekük, hogy minél rosszabb, nekik annál jobb.

Egészen pontosan mi az amit a kormánypárti képviselők távolléte miatt nem sikerült megtárgyalni a testületi ülésen?

A legfontosabb téma az a közel 300 millió forintos beruházás, amit még az előző városvezetés indított. Ez egy munkásszálló építése lett volna, amire korábban pályázott az előző városvezetés. Mi azonban úgy látjuk, a mostani helyzetben inkább szüksége lenne az itt élőknek szociális bérlakásra mint munkásszállóra. Be is adtunk a módosításra a pályázatot és amíg várunk az elbírálásra addig a testület is tárgyalja meg az ügyet. Ezt viszont az itteni Fidesz akadályozta meg távollétével, amivel nemcsak a bérlakásépítést tette lehetővé, hanem a korábban elnyert 300 millió forint közpénzt is vissza kellene fizetni az önkormányzatnak. Erre azonban Jászberény nem lenne képes. Úgyhogy, ha valóban nem sikerül majd megtárgyalni azt a napirendünket akkor az a Fidesz ellenállása miatt lesz.

Melyek lettek volna azok a kérdések, amelyek a háziorvosokat és a védőnőket érintené? Ez volt a másik napirendi pont, amit a Fidesz képviselők távolléte miatt nem sikerült megtárgyalni.

A körzetek módosításáról szerettünk volna dönteni. Vannak megüresedett körzetek és ezeket vették volna át a meglévő praxisban tevékenykedő orvosok, illetve védőnők. Nyilván ezt a döntést meg lehetett volna tárgyalni ősszel is, de akkor sem a betegek sem pedig az orvosok nem tudtak volna rendben felkészülni a változtatásra. Rendkívül kellemetlen volt ez az egész, hiszen az érintett háziorvosok és védőnők ott voltak a testületi ülésen, de a kormánypárti képviselők a távolmaradásukkal ezt is lehetetlenné tették. Pontosabban a határozatképtelenség miatt el sem jutottunk a kérdés megtárgyalásáig.

Mikor lesz legközelebb testületi ülés Jászberényben?

Rendes, azaz nyílt testületi ülés szeptemberben lesz, de rendkívüli ülés lehet majd augusztusban is. Az emberek ugyanis fel vannak háborodva, hogy itt Jászberényben nem megy a munka. Ezzel akarom majd szembesíteni a Fidesz képviselőit.