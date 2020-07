Így búcsúznak a fesztiválok a kormány döntését követően

A kormány csütörtöki tájékoztatóján elhangzott döntése alapján augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényeket lebonyolítani, vagyis a szervezők a nyár végére időzített fesztiválokat, most kénytelenek lemondani.

Korábban körbekérdeztünk rendezvényszervezőket, akik elárulták, hogy akkor még megsaccolni se nagyon lehetett a bevételkiesés mértékét, mert a konkrét reklámkiadások, előlegezések és jegy visszaváltásokon túl még számolniuk kellett az el nem adott jegyek értékével is. Volt, aki megemlítette, több koncertet alapból akár két évvel is eltoltak, nem kis optimizmus kell a tervezéshez, de más lehetőségük nincs. Ennek az optimizmusnak adott most pofont a hatályban maradó rendelkezés.

Még a jövő év is bizonytalan időszak lehet a koncertszervezőknek és az előadóknak Idén eddig egyetlen rendezvényt sem tudtunk lebonyolítani - közölte az Alfahír érdeklődésére Csáky Mónika, az Event Line rendezvényszervező iroda ügyvezetője. A cég koncerteket, fesztiválokat, konferenciákat szervezne, de a koronavírus-járvány miatt idén minden felkérést vissza kellett mondani. Mivel nincs még vége a járványnak, ezért a jövő is bizonytalan. Idén eddig egyetlen rendezvényt sem tudtunk lebonyolítani - közölte az Alfahír érdeklődésére Csáky Mónika, az Event Line rendezvényszervező iroda ügyvezetője. A cég koncerteket, fesztiválokat, konferenciákat szervezne, de a koronavírus-járvány miatt idén minden felkérést vissza kellett mondani. Mivel nincs még vége a járványnak, ezért a jövő is bizonytalan. Idén eddig egyetlen rendezvényt sem tudtunk lebonyolítani - közölte az Alfahír érdeklődésére Csáky Mónika, az Event Line rendezvényszervező iroda ügyvezetője. A cég koncerteket, fesztiválokat, konferenciákat szervezne, de a koronavírus-járvány miatt idén minden felkérést vissza kellett mondani. Mivel nincs még vége a járványnak, ezért a jövő is bizonytalan.

A közösségi felületen jó néhány esemény a döntést követően már hivatalossá is tette az elmaradásukat, a Szegedi Ifjúsági napok szervezői megemlítik, hogy 51 év után ez lesz az első év, hogy a fiatalok nem velük zárhatják a nyarat.

Az EFOTT-nak különösen fájó a dolog, ugyanis: Nehéz megszólalnunk, mert túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az idei évet minden eddiginél jobban vártuk, mivel idén közösen ünnepeltük volna az EFOTT 45. szülinapját...

Nagyon sajnáljuk… 😢

Minden eddiginél jobban vártuk az ideit. Azért nem soroljuk fel, hogy mi mindennel készültünk, mert se a Ti, se a saját szívünket nem akarjuk fájdítani. - búcsúzott a Strand Fesztivál posztjában.

A B My Lake is bejelentette az elmaradást.

A Paloznaki Jazzpiknik az utolsó pillanatig reménykedett, de végül a szívük szakadt meg, hogy le kellett mondaniuk a fesztivált.

A Kolorádó Fesztivál kiemelte, hogy egy évnyi szervezés után, kétszeri dátummódosítással a hátuk mögött azt érezik, mindent megtettek. "Sajnos ez most nem rajtunk múlt."