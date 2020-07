Drogháború állhat az érdi leszámolás mögött

Helyi információink szerint két a rivális banda már korábban összeszólalkozott az M7-es autópálya egyik benzinkútján csütörtök éjszaka, de akkor még nem történt atrocitás. A kék Suzuki utasai elhajtottak, az üldözők végül az érdi Iparos úti benzinkúton érték utol őket. A vita tettlegességig fajult, egy 50 éves férfi meghalt, több sérültet a mentők kórházba vittek.

- mondta a benzinkút tőszomszédságában lévő Szénégető utca egyik lakója. Hozzátette a Góman családtól mindenki fél a környéken, állandóan terrorizálják a környékbelieket. Hangoskodnak, zavarják az itt élőket. Korábban lapunk derítette ki, ez a család foglalkozott lakásmaffiával.

Nem merünk szólni se, a múltkor még a kislányomra is rákiabáltak. Hiába jeleztük a rendőröknek, nem történik semmi, talán majd most, mert ez az eset a korábbiaknál is durvább