"A Lánchíd felújításával kapcsolatos hirdetmény esetében megalapozatlanok a sajtóban megjelent kifogások"

A Közbeszerzési Hatóság sajtóközleményben ismertette a Lánchíd-tendert, vagyis: van lehetőség a törvényes követelményeknek megfelelni. A hatóság kifejtette, negyed évszázada független, autonóm államigazgatási – nem kormányzati – szervként végzi a tevékenységét, a hiánypótlási felhívásban pedig azokra a pontokra mutat rá, amelyek a közbeszerzési szabályozás szempontjából jogsértőek. A közleményben azt is megfogalmazták, tavaly 25 ezer 117 hirdetménynél 25 ezer 210 hiánypótlási felhívást küldtek ki, így ebből is látszik, a Lánchíd esete nem egyedi.

Folytatódik a Lánchíd kálváriája: továbbra is egymásra mutogatnak az érintettek Karácsony Gergely közösségi oldalán ismertette a Lánchíd körüli események következő lépését, miszerint a BKK igazgatósága körülbelül 10 napja, a jogszabályi határidőket betartva, alapos mérnöki és jogi előkészítés után elfogadta a híd felújítására vonatkozó közbeszerzés kiírását. Ez pedig lehetőséget ad a legnagyobb mértékű átlátható versenyre, s minél több alkalmas kivitelező pályázására.

A Közbeszerzési Hatóság úgy fogalmaz:



A Lánchíd felújításával kapcsolatos hirdetmény esetében azért megalapozatlanok a sajtóban

megjelent kifogások, mert az előírható referencia-követelmény időbeli korlátait jogszabály

határozza meg. Ennek értelmében az ajánlatkérőnek arra van lehetősége, hogy legfeljebb 11

éven belül megkezdett, de 8 éven belül befejezett referenciát követeljen meg. Vagyis a

jogszabály előírja mind a kezdés, mind a befejezés időpontját.

Jövő tavasszal megkezdődhet a Lánchíd felújítása Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes egy pénteki, a Lánchíd felújításával kapcsolatos sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy sokan állnak értetlenül a híd felújításának kérdése felett, hiszen más sem történik, csak repkednek a felújítás kapcsán a milliárdok és megy a politikában már szokásos felelősségtologatás.

Kifejtették továbbá azt is, hogy az ügyben releváns jogszabály egyetlen irányban enged eltérést, a kezdés idejében, ami indokolt esetben – éppen a verseny biztosítása érdekében – 11 évnél korábbi is lehet. Ezt az előírást jelen ügyben az ajánlatkérő nem tartotta be, így a felhívás jelenleg jogellenes tartalmú, a hirdetmény jogszerűségéhez elengedhetetlen, hogy megváltoztassa ezt a feltételt.