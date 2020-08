Újra börtönben a csengeri örökösnő, aki átverte Kósa Lajost

Ismét előzetes letartóztatásba helyezte a Mátészalkai Járásbíróság P. Máriát, a csengeri örökösnőt, akiről még a 2018-as választási kampány kapcsán derült ki, hogy Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt 1300 milliárd forintos álom hagyatékkal hitegetett.

P. Máriát hétfőn vették újra őrizetbe, korábban már ült előzetesben, azt követően, hogy 2018-ban külföldre, Svájcba menekült a kihallgatása elől, ekkor a rendőrség nemzetközi elfogatóparanccsal hozatta haza és tartóztatta le. Tavaly nyáron engedték ki a börtönből, valószínűleg az ügy kapcsán kiderült új fejlemények miatt zárták be ismét.

Ha valaki nem emlékezne, a csengeri nőt 368 milliós csalással vádolják, ekkora összegben kapott kölcsönöket 2013-2018 között. A sértetteknek azt állította, hogy a kapott pénzből hozzájuthat egy 1300 milliárdos örökséghez. Kósa Lajos 2013-ben került képbe, amikor is felkereste őt Mária, hogy segítsen befektetni a hatalmas örökségét. A fideszes politikus pedig annyira hitt a pénz létezésében, hogy még egy közjegyzői okiratot is aláírtak, sőt a nő még közös céget is alapított Kósa ügyvédjével és korcsolyaszövetségi helyettesével.

