A csengeri örökösnő hozzáment az ellene indított büntetőügy egyik tanújához

Sz. Gáborné M. Mária, vagy ahogy 2018 óta az egész ország ismeri, a csengeri örökösnő hozzáment Pólus Péterhez, az ellene indított büntetőügy egyik tanújához, aki most már a házastársi kötelékre hivatkozva megtagadhatja a tanúvallomás tételt – számolt be a frigyről csütörtökön megjelent számában a Magyar Narancs.

A 444 emlékeztet, hogy a Magyar Nemzet által 2018 tavaszán kirobbantott botrányt követően stábuk Csengeren járva beszélt egy férfivel, aki csak úgy mutatkozott be, hogy ő az örökösnő egyik gyermekének keresztapja és bizonygatta, hogy valóban létezik a mesés örökség, amiről a hírek szólnak. Sőt azt is elmondta, hogy Kósa Lajos „mindent megtett azért, hogy az állampapíron kívül még további sikerdíjak és egyéb ajándékok is megérkezzenek”.

Kiszivárgott: valaki megbízta Kósa Lajost, hogy négymilliárd-háromszázötvenhárommillió eurót kezeljen Szinte hihetetlen adatok vannak a napvilágra került dokumentumban. Négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró felett rendelkezhetett Kósa Lajos a Magyar Nemzet birtokába került hiteles közjegyzői okirat szerint - írja a Simicska Lajos tulajdonában álló lap. Az összeg több mint 1300 milliárd forintnak felel meg. A pénzt az FHB Kereskedelmi Banknál helyezték el.

Mint utóbb kiderült, Pólus Péter tette a nyilatkozatot, aki a kétezres évek közepén sztárvállalkozónak számított. 2005-ben luxus golfszállót nyitott Gödön, ami pár évvel később csődbe ment, a golfklub 2010 márciusában be is zárt, a cég pedig nem tudta fizetni a hitelezőit. A Magyar Narancs információi szerint a csődközelbe került Pólus Palace luxusgolf-szálló kivásárlására ekkor jelentkezett be a csengeri örökösnő, innen indult ismerettségük. Bár az ügylet fedezet hiányában elmaradt, a személyes kapcsolat nem szakadt meg. Az örökösnő később született fiának Pólus lett a keresztapja.

Sz. Gáborné M. Máriát jelenleg 368 millió forintos csalással gyanúsítják, ugyanis ekkora összegben adtak neki kölcsön 2013 és 2018 között. A gyanúsítás szerint azt állította, hogy a pénzből hozzájuthat 1300 milliárdos örökségéhez. Az ügy azért vált hírhedté, mert a Fidesz prominense, Kósa Lajos segített volna befektetni a nőnek az állítólagos német örökséget. 2013-ban még egy közjegyzői okiratot is aláírtak, amiben többek között az is szerepelt, hogy a volt miniszter anyjának több mint nyolcszázmillió forintot utaltak volna, valamint a nő még közös céget is alapított Kósa ügyvédjével és korcsolyaszövetségi helyettesével.

Kósa-gate: az örökös fia szerint Kósa maga jelentkezett a pénzért A Kósa Lajos miniszterhez köthető, felfoghatatlanul nagy pénzösszeggel kapcsolatos ügy újabb részleteket fedett fel magából: a kiderült, hogy Kósa édesanyja közel egymilliárd forintot kapott volna, az állítólagos örökös fia szerint ráadásul Kósa maga jelentkezett náluk, hogy üzleteljenek. Szabó Gáborné Matkó Mária az az asszony, akt Kósa Lajos előbb németnek, majd csengeri háztartásbelinek nevezett, és aki állítólag 4,35 milliárd eurót örökölt Németországból.

Az ügy napvilágra kerülését követően az asszony tavaly április elején elhagyta az országot, még azelőtt, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna kihallgatásra. Végül nemzetközi elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el, kiadatását követően hazahozták, őrizetbe vették és letartóztatták, majd tavaly júniusban házi őrizetbe került. Nem sokkal azután, hogy egyik fia felakasztotta magát. A nő korábbi férje szintén öngyilkosságot követett el, pár héttel a 2018-s botrány kirobbanása előtt, miután a csalási ügy miatt házkutatást tartottak náluk.

A hetilap szerint az örökösnő az új házasságra hivatkozva már kérte is, hogy a bűnügyi felügyeletét tegyék át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Budapestre, mivel Pólus Péter itt él.