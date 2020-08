Szijjártó a belarusz helyzetről: "mi is a lengyel álláspontot támogatjuk"

Minden túlzás nélkül égnek a vonalak miniszterelnöki és külügyminiszteri szinten is a minszki fejlemények kapcsán

- írja Szijjártó Péter Facebookon.

Minden túlzás nélkül égnek a vonalak miniszterelnöki és külügyminiszteri szinten is a minszki fejlemények kapcsán. Ma...

A külgazdasági és külügyminiszter posztjában szerepel, hogy

A visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik, mi is a lengyel álláspontot támogatjuk, különös tekintettel a Belaruszban élő jelentős nagyságú lengyel nemzeti közösségre.