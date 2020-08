Lukasenka utasította a belügyminisztériumot a rendbontás felszámolására

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben - jelentette szerdán a Belta fehérorosz állami hírügynökség.

Az állami tájékoztatás szerint az elnök a határőrizet megszigorítását is elrendelte annak érdekében, hogy az országba ne juthassanak be "fegyverek és harcosok". Emellett az államfő utasította a titkosszolgálatokat, hogy folytassák a kutatást az utcai tiltakozások szervezői után. Lukasenka azt is kijelentette, hogy az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza állásaikba.

Az EU tagállamok vezetői rendkívüli ülést tartanak a fehérorosz válság kapcsán

A videókonferencián keresztül tartott ülésen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. A megbeszélés témája a Fehérországban egyre súlyosbodó helyzet, annak fényében, hogy Moszkva vasárnap bejelentette, kész katonai segítséget nyújtani Minszknek. Tanácskoznak arról is, hogy milyen támogatást nyújthatnak a hatósági brutalitás áldozatainak. Az uniós biztos szerint ma délutánra szigorítani fogják a Lukasenka-rezsim elleni szankciókat.

(MTI)